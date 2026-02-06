The 50: एल्विश यादव के नाम पर छिड़ी जंग, अर्चित कौशिक ने खोया आपा, मैक्सटर्न पर उठाया हाथ

The 50: एल्विश यादव के नाम पर छिड़ी जंग, अर्चित कौशिक ने खोया आपा, मैक्सटर्न पर उठाया हाथ
The 50: जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, द 50 के एपिसोड और भी ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। दिग्विजय राठी और रजत दलाल के बीच हालिया झगड़े के बाद, घर में एक बार फिर हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। इस बार, लड़ाई किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से शुरू हुई जो शो के अंदर भी नहीं है—यूट्यूबर एल्विश यादव।
ताज़ा विवाद आर्चित कौशिक और मैक्सटर्न (सागर ठाकुर) के बीच हुआ, जिनकी बहस बदसूरत हो गई और आखिरकार मारपीट में बदल गई, जिसमें कथित तौर पर आर्चित ने मैक्सटर्न पर हमला किया।

लड़ाई कैसे शुरू हुई?

सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा एक वीडियो खुद आर्चित कौशिक ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। क्लिप में, आर्चित को सागर ठाकुर उर्फ ​​मैक्सटर्न को मारते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में मैक्सटर्न को एल्विश यादव के खिलाफ़ कठोर और अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए दिखाया गया है।
उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, “उसमें अकेले किसी से लड़ने की हिम्मत नहीं है। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह सबसे स्मार्ट है, क्योंकि असल में वह सबसे बड़ा बेवकूफ है।” ये टिप्पणियां आर्चित कौशिक को बिल्कुल पसंद नहीं आईं।

बहस से मारपीट तक

मैक्सटर्न की टिप्पणियों से गुस्सा होकर, आर्चित ने अपना आपा खो दिया और उसे ज़ोर से धक्का दिया, जिससे मैक्सटर्न ज़मीन पर गिर गया। स्थिति तेज़ी से दोनों के बीच हाथापाई में बदल गई। दूसरे कंटेस्टेंट उन्हें अलग करने और मामला शांत करने के लिए बीच-बचाव करते दिखे।
वीडियो शेयर करते हुए, आर्चित ने एक रहस्यमयी कैप्शन लिखा: “अपने पिता को बदलने से तुम पिता नहीं बन जाते।” तब से यह क्लिप वायरल हो गई है, और सोशल मीडिया यूज़र्स इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एल्विश यादव-मैक्सटर्न विवाद क्या है?

यह ध्यान देने वाली बात है कि एल्विश यादव और सागर ठाकुर (मैक्सटर्न) के बीच यह विवाद नया नहीं है। उनके झगड़े की जड़ें फॉलोअर्स से जुड़े एक पुराने क्लिप से जुड़ी हैं, जिसे मैक्सटर्न की टीम ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उस वीडियो में, एल्विश यादव को मिथपैट के साथ दस लाख फॉलोअर्स बढ़ाने के बारे में मज़ाक करते हुए देखा गया था।
मैक्सटर्न ने एल्विश पर अलग-अलग प्लेटफॉर्म और शो में बार-बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मैक्सटर्न की टीम ने दावा किया है कि वीडियो इंडियन कॉपीराइट एक्ट के तहत शेयर किया गया था और चेतावनी दी है कि इसे हटाने की किसी भी कोशिश को कानूनी तौर पर चुनौती दी जाएगी।

एल्विश यादव ने तंज कसा

एल्विश यादव ने लड़ाई पर सीधे तौर पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने X (पहले ट्विटर) हैंडल पर व्यंग्यात्मक अंदाज़ में तंज कसते हुए लिखा: “क्या ‘द 50’ में कोई भी मेरे स्क्रीन टाइम से मैच कर रहा है?” मज़े की बात यह है कि एल्विश शो में कंटेस्टेंट भी नहीं हैं,
फिर भी पूरा विवाद उनके नाम के इर्द-गिर्द घूम रहा है। लड़ाई-झगड़ों, वायरल क्लिप्स और बढ़ते विवादों के साथ, ‘द 50’ लगातार ध्यान खींच रहा है – यह एक बार फिर साबित करता है कि घर के अंदर का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है।

