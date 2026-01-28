The 50 में होगा फीमेल वॉर! फराह खान के शो में 24 एक्ट्रेसेस बनेंगी एक-दूसरे की दुश्मन

The 50: सलमान खान के विवादित रियलिटी शो बिग बॉस को टक्कर देने के लिए, इंडियन टेलीविज़न एक बिल्कुल नए रियलिटी शो ‘द 50’ का स्वागत करने के लिए तैयार है। फराह खान द्वारा डायरेक्ट और होस्ट किए गए इस शो में ज़बरदस्त ड्रामा, पावर स्ट्रगल और नॉन-स्टॉप एंटरटेनमेंट का वादा किया गया है।

इसका कॉन्सेप्ट ही अनोखा और रोमांचक है – एक शेर एक पिंजरे की रखवाली कर रहा है जहाँ 50 सेलिब्रिटी एक बड़े महल में बंद हैं। हाँ, आपने सही पढ़ा! मेकर्स ने 50 कंटेस्टेंट्स को एक छत के नीचे फंसाने का फैसला किया है, और अब आखिरकार उनके नामों से पर्दा उठ गया है।

50 कंटेस्टेंट्स में से 24 एक्ट्रेस के नाम ऑफिशियली सामने आ गए हैं, और उनके आने से शो एक युद्ध का मैदान बनने वाला है। आइए उन दमदार फीमेल कंटेस्टेंट्स पर करीब से नज़र डालते हैं जो पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं।

‘द 50’ में आग लगाने के लिए तैयार फीमेल कंटेस्टेंट्स

द 50 के कई प्रोमो पहले ही धूम मचा चुके हैं, लेकिन मेकर्स अभी भी असली गेम फॉर्मेट और ‘शेर’ की पहचान को राज़ रख रहे हैं। जबकि फैंस बेसब्री से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पावर किसके हाथ में होगी, एक बात साफ है – फीमेल कंटेस्टेंट्स यहां हावी होने आई हैं।

पहला कन्फर्म नाम दिव्या अग्रवाल का है, जो अपनी मज़बूत पर्सनैलिटी और निडर गेमप्ले के लिए जानी जाती हैं। उनके साथ, शाइनी दोशी, उर्वशी ढोलकिया, मनीषा रानी और रिद्धि डोगरा जैसे पॉपुलर टेलीविज़न चेहरे भी शो में एंट्री करने वाले हैं। इतनी सारी बोल्ड और बेबाक महिलाओं के एक छत के नीचे होने से टकराव तो होना ही है।

‘द 50’ में एंट्री करने वाली 24 एक्ट्रेसेस की लिस्ट

यहाँ उन 24 फीमेल कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट है जिनके फराह खान के रियलिटी शो में एक-दूसरे से मुकाबला करने की उम्मीद है:

दिव्या अग्रवाल

मोनालिसा

उर्वशी ढोलकिया

रिद्धि डोगरा

नीलम गिरी

चाहत पांडे

डिंपल सिंह

सुमैरा शेख

नेहा चुडासमा

निक्की तंबोली

सपना चौधरी

युविका चौधरी

अर्चना गौतम

बेबिका धुर्वे

जाह्नवी केलेकर

नतालिया जानोस्ज़ेक

खानज़ादी

मनीषा रानी

आरुषि चावला

रिधिमा पंडित

श्रुतिका अर्जुन

भव्या सिंह

तेजस्वी मदिवाड़ा

इन एक्ट्रेसेस के अलावा, कई मेल एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी शो में शामिल होंगे, जिससे 50 कंटेस्टेंट्स की लाइनअप पूरी होगी।

हिना खान और रुबीना दिलाइक की एंट्री से ज़बरदस्त चर्चा

एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, रिपोर्ट्स के मुताबिक हिना खान और रुबीना दिलाइक भी ‘द 50’ में एंट्री कर सकती हैं। अगर यह सच होता है, तो टेलीविज़न फैंस को एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा।

दोनों एक्ट्रेसेस अपनी मज़बूत, निडर और दबंग पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं, और उन्हें एक ही जंगल में देखना ज़बरदस्त टकराव का कारण बन सकता है। इंडस्ट्री के अंदरूनी लोगों का मानना ​​है कि अगर मेकर्स उनकी भागीदारी की पुष्टि करते हैं, तो ‘द 50’ सभी TRP रिकॉर्ड तोड़ सकता है, यहाँ तक कि नागिन 7 और अनुपमा जैसे शोज़ को भी कड़ी टक्कर दे सकता है।

24 पावरफुल एक्ट्रेसेस, 50 कंटेस्टेंट्स, और गेम को कंट्रोल करने वाले एक रहस्यमयी ‘शेर’ के साथ, ‘द 50’ इंडियन टेलीविज़न पर सबसे ज़बरदस्त रियलिटी शोज़ में से एक बनने जा रहा है।

