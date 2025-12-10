Ramayan: 4000 करोड़ी ‘रामायण’ अरबी में भी होगी रिलीज

सामने आया नया टीजर

Ramayan In Arabic, (आज समाज), नई दिल्ली: नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भारी-भरकम बजट वाली फिल्म होगी। इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने खुद बताया था कि जब फिल्म के दोनों पार्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, तब तक मेकर्स के इस पर करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके होंगे। अब इतने बड़े बजट की फिल्म है तो इसे दुनिया के हर हिस्से में रिलीज भी करना पड़ेगा, ताकि ये हर जगह से पैसा छाप सके।

इसके लिए मेकर्स ने तगड़ी तैयारी कर ली है। रामायण के मेकर्स ने पहले ही बताया था कि इस फिल्म को वो 45 से 50 भाषाओं में दुनियाभर में रिलीज करने का प्लान है। किसी भारतीय फिल्म के लिए ये भी एक रिकॉर्ड ही होगा, क्योंकि इतनी भाषाओं में आज तक कोई भी इंडियन फिल्म पर्दे पर रिलीज नहीं की गई है। रणबीर कपूर, यश, सई पल्लवी और सनी देओल स्टारर रामायण के मेकर्स ने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो करीब पांच महीने पहले शेयर किया था।

वो इंट्रो अंग्रेजी में था। अब मेकर्स ने फिल्म का अरबी इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर किया है। वर्ल्ड आॅफ रामायण यूट्यूब चैनल पर इस इंट्रो वीडियो को मंगलवार को अपलोड किया गया। हालांकि इंट्रो वीडियो में कोई आवाजा सुनाई नहीं दी थी, इसलिए इस वीडियो में भी सिर्फ टेक्स्ट ही है। पर सारी बातें अरबी भाषा में लिखी गई हैं।

45-50 भाषाओं में किया जाएगा रिलीज

फिल्म को मेकर्स हिंदी के अलावा, बंगाली, मराठी, तेलुगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, स्पेनिश समेत करीब 45-50 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इसके लिए मेकर्स एआई का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ऐसा लगे कि कलाकार वही भाषा बोल रहा है। ये दावा भी खुद नमित मल्होत्रा ने ही किया था।

कौन निभा रहा कौन सा किरदार?

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, सई पल्लवी सीता, सनी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण, अरुण गोविल दशरथ, कैकेयी लारा दत्ता, जटायु अमिताभ बच्चन (आवाज), कुणाल कपूर इंद्र देव, शीबा चड्ढा मंथरा और यश रावण बनेंगे। इनके अलावा भी कई अहम किरदार फिल्म का हिस्सा बने हैं। फिल्म में हंस जिमर के साथ एआर रहमान ने संगीत दिया है।