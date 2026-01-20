Akshay And Kajol: वो सुपरहिट फिल्म, जिसके बाद काजोल ने कभी नहीं किया अक्षय के साथ काम

32 साल से दोनों ने नहीं शेयर की स्क्रीन
Akshay And Kajol, (आज समाज), मुंबई: अक्षय कुमार और काजोल ये दोनों ही नाम इंडस्ट्री में काफी मशहूर हैं। अक्षय कुमार ने अपनी दमदार एक्टिंग से दुनियाभर में पहचान बनाई है। तो वहीं काजोल ने भी अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर दुनियाभर के फैंस के दिलों को जीता है। दोनों का बॉलीवुड करियर 90 के दशक में शुरू हुआ था और अब तक दोनों इंडस्ट्री में बने हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन, अपने लंबे और सफल करियर में दोनों ने साथ में सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया है और दोनों की वो इकलौती पिक्चर सुपरहिट साबित हुई थी।

अक्षय कुमार बॉलीवुड में साल 1991 से काम कर रहे हैं। उनका डेब्यू फिल्म सौगंध से हुआ था। वहीं काजोल ने अपने कदम हिंदी सिनेमा में साल 1992 में रखे थे। उनकी पहली फिल्म बेखुदी थी। लेकिन, अक्षय और काजोल दोनों की ही डेब्यू फिल्म बॉक्स आॅफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। करियर की शुरूआत में ही अक्षय और काजोल को साथ काम करने का मौका मिला था। वो पल आया था साल 1994 में लेकिन, उसके बाद से अब तक इन 32 सालों में फिर कभी ये जोड़ी दर्शकों को बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिली।

अक्षय-काजोल की साथ में इकलौती फिल्म

अक्षय और काजोल ने जिस फिल्म में साथ में काम किया था उसका नाम है ये दिल्लगी। ये पिक्चर सिनेमाघरों में 32 साल पहले 6 मई 1994 को रिलीज हुई थी। इसमें दोनों के साथ सैफ अली खान भी अहम रोल में नजर आए थे। इसमें अक्षय ने विजय सहगल और सैफ ने विक्रम सहगल नाम का किरदार निभाया था, जबकि काजोल के किरदार का नाम सपना था। ये दिल्लगी के बाद अक्षय और काजोल ने कभी स्क्रीन शेयर नहीं की।

सुपरहिट निकली थी फिल्म

ये दिल्लगी का डायरेक्शन नरेश मल्होत्रा ने किया था। वहीं इसके प्रोड्यूसर थे यश चोपड़ा। इसका हिस्सा सईद जाफरी, देवेन वर्मा, रीमा लागू, अच्युत पोद्दार और नीना सोफ्ता जैसे कलाकार भी थे। मेकर्स ने इस फिल्म को 2 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया था। इसने करीब 11 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। ये साल 1994 की 13वीं सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म बनी थी।