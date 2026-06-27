Shashi Tharoor: थरूर बोले-पासपोर्ट और आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण माना जाए

कहा- पासपोर्ट पर सरकार के फैसले बेतुके, सरकार का फैसला भ्रम पैदा कर रहा

Shashi Tharoor, (आज समाज), नई दिल्ली: पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं बताए जाने से शुरू हुए विवाद में कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर भी कूद पड़े हैं। उन्होंने इस तरह के विवादों से हमेशा से छुटकारा के लिए अपनी ओर से समाधान भी सामने रखने की कोशिश की है। शशि थरूर ने कहा, केंद्र सरकार का ये कहना की पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, एक बेतुका कानूनी विरोधाभास है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार का फैसला भ्रम पैदा कर रहा है। इसने राजनीतिक बहस शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा, हमेशा से पासपोर्ट को सबसे विश्वसनीय सरकारी पहचान दस्तावेज माना जाता रहा है। अगर पासपोर्ट से देश के भीतर नागरिकता साबित नहीं होती, तो फिर किस दस्तावेज से होगी। दरअसल, विदेश मंत्रालय ने 24 जून को जारी आदेश में कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। इससे पहले रकफ से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं।

नागरिकों को अपनी पहचान और नागरिकता को लेकर कानूनी स्पष्टता मिलेगी

थरूर ने कहा, पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों को नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जाना चाहिए, जब तक कि सरकार उन्हें रद्द या वापस न ले। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण गैर-भारतीय निवासियों के लिए अलग पहचान वाला आधार कार्ड जारी करे।

इससे सामान्य भारतीय आधार कार्ड और वैध भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता के पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार किया सकेगा। एसआईआर की जगह एनसीआर (या एसआईआर- आपके मूल संदर्भ के अनुसार) में होने वाले विवाद कम होंगे, प्रशासनिक कामकाज आसान होगा और नागरिकों को अपनी पहचान और नागरिकता को लेकर कानूनी स्पष्टता मिलेगी।

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