Gurugram Road Accident: गुरुग्राम में डिवाइडर से टकराई थार, 5 की मौत

Rajesh
Thar collides with divider in Gurugram, 5 killed

झाड़सा चौक आज सुबह 4:30 बजे हुआ हादसा
Gurugram Road Accident, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम मे आज अलसुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसा गुरुग्राम के झाड़सा चौक हुआ। यहां पर एक तेज रफ्तार थार गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई।

एग्जिट नंबर 9 से नीचे उतर रही थी थार, चालक ने खोया नियंत्रण

हादसा शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। यूपी नंबर (यूपी 81 सीएस 2319) की यह थार दिल्ली से झाड़सा चौक के एग्जिट नंबर 9 से नीचे उतर रही थी। तभी चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और वह सीधे डिवाइडर से जा टकराई, जिस कारण मौके पर ही पांच लोगों की मौत हो गई।

मृतकों में दो युवक और तीन युवतियां शामिल

टक्कर इतनी भीषण थी कि थार गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें तीन युवक और तीन युवतियां शामिल थीं। मृतकों में दो युवक और तीन युवतियां शामिल हैं। वहीं, एक युवक को गंभीर हालत में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एक युवती की हुई पहचान

घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक मृतकों में एक युवती की पहचान प्रतिष्ठा मिश्रा के रूप में हुई है।

