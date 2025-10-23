Thamma Box Office Day 2 Collection: आयुष्मान खुराना की हॉरर-कॉमेडी ने मारी बाजी, दूसरे दिन का कलेक्शन आपके होश उड़ा देगा

By
Mohit Saini
-
Thamma Box Office Day 2 Collection: स्त्री, स्त्री 2, मुंज्या और भेड़िया जैसी हिट फिल्मों के बाद, मैडॉक फिल्म्स एक और हॉरर-कॉमेडी – थम्मा – लेकर आ रहा है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आता है – भूतों की बजाय, फिल्म दर्शकों को एक बेताल (पिशाच जैसी आत्मा) से रूबरू कराती है, जिससे यह इस शैली में एक नया आयाम बन जाती है।

थम्मा की शानदार शुरुआत

21 अक्टूबर को रिलीज़ हुई, थम्मा दिवाली वीकेंड पर रिलीज़ हुई – बॉलीवुड रिलीज़ के लिए एक सुनहरा मौका। ज़ोरदार चर्चा और छुट्टियों के फ़ायदे के साथ, आयुष्मान खुराना अभिनीत इस फिल्म ने पहले दिन ₹24 करोड़ की शानदार शुरुआत की। यह आयुष्मान के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है, जिसने कॉमेडी-हॉरर के क्षेत्र में उनके लिए नए मानक स्थापित किए हैं।

दूसरे दिन की कमाई में थोड़ी गिरावट, लेकिन फिर भी दमदार!

ज़बरदस्त शुरुआत के बाद भी, थम्मा ने दूसरे दिन भी दमदार प्रदर्शन जारी रखा। सैकनिल्क के शुरुआती कारोबारी अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने दूसरे दिन लगभग ₹18 करोड़ की कमाई की और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी। त्योहारों के मौसम और सकारात्मक प्रचार को देखते हुए, उम्मीद है कि फिल्म त्योहारी हफ़्ते में भी अपनी गति बनाए रखेगी।

एक दीवाने की दीवानियत से टक्कर

दिलचस्प बात यह है कि थम्मा, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा अभिनीत एक दीवाने की दीवानियत से टकरा रही है। इस टक्कर के बावजूद, थम्मा दर्शकों की पहली पसंद बनकर उभरी है। एक दीवाने की दीवानियत ने दो दिनों में ₹16 करोड़ की कमाई की है – पहले दिन ₹9 करोड़ और दूसरे दिन ₹7 करोड़ – लेकिन यह थम्मा के दबदबे से स्पष्ट रूप से पीछे है। आयुष्मान खुराना के दमदार अभिनय, अनोखी कहानी और मैडॉक के विशिष्ट हॉरर-कॉमेडी फ्लेवर के साथ, थम्मा साल की सबसे सफल त्यौहारी रिलीज में से एक बन गई है।

 