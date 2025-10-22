Thamma Box Office Blast: आयुष्मान खुराना की फिल्म ने पहले दिन मचाया धमाका, ‘स्त्री’ और ‘सैयारा’ को छोड़ा पीछे

Thamma Box Office: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म थम्मा आखिरकार सिनेमाघरों में आ गई है — और इसकी शुरुआत धमाकेदार रही है! मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित, यह फिल्म दिवाली की छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए 21 अक्टूबर को रिलीज़ हुई। प्रशंसक इस डरावनी मनोरंजक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और इसकी रिलीज़ एक त्यौहारी तोहफ़ा साबित हुई।

पहले दिन की कमाई

स्त्री 2 की सफलता के बाद, थम्मा मैडॉक की हॉरर-कॉमेडी दुनिया में एक नई फिल्म है। फिल्म को अपने पहले दिन दर्शकों और आलोचकों दोनों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख शहरों में सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ पड़ी और दर्शकों की लंबी कतारें लग गईं।

पहले दिन, थम्मा ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹25 करोड़ की शानदार कमाई की, जिसने आयुष्मान की स्टार पावर और हॉरर-कॉमेडी शैली की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाया।

विश्वव्यापी बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, सुबह के शो में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 15-16% रही, जो शाम तक 40% तक पहुँच गई, जिसका श्रेय ज़बरदस्त प्रचार को जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, थम्मा ने लगभग ₹250,000 (लगभग ₹2 करोड़) की कमाई की – यह एक ठोस आँकड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर विदेशी क्षेत्रों में दिवाली की छुट्टियाँ नहीं थीं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों को मिलाकर, थम्मा की पहले दिन की विश्वव्यापी कमाई ₹32 करोड़ तक पहुँच गई – वाकई एक ज़बरदस्त शुरुआत!

प्रतियोगिता को पछाड़ना

इस प्रदर्शन के साथ, थम्मा ने साल की कई बड़ी रिलीज़ को पीछे छोड़ दिया है। इस फ़िल्म ने सैयारा (दुनिया भर में ₹30 करोड़ की ओपनिंग) को पीछे छोड़ दिया और मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स (MHCU) की अन्य फ़िल्मों को भी पीछे छोड़ दिया, जैसे:

स्त्री – ₹10 करोड़

भेड़िया – ₹12 करोड़

मुंज्या – ₹5 करोड़

हालांकि, थम्मा अभी भी छावा (₹47 करोड़) और स्त्री 2 (₹80 करोड़) की ज़बरदस्त ओपनिंग से पीछे है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय हॉरर ओपनिंग बनी हुई है।

मैडॉक की अगली हिट की शानदार शुरुआत

हँसी, डर और आयुष्मान के ख़ास आकर्षण के साथ, थम्मा ने बिल्कुल वही दिया है जिसकी दर्शक उम्मीद कर रहे थे – बॉक्स-ऑफ़िस पर धूम मचाने वाली एक बेहतरीन दिवाली एंटरटेनर।