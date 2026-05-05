Tamil Nadu Elections: थलापति’ का स्टाइलिश थैंक्स! PM मोदी की बधाई पर विजय का फिल्मी अंदाज में जवाब

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Mohit Saini
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Tamil Nadu Elections: थलापति’ का स्टाइलिश थैंक्स! PM मोदी की बधाई पर विजय का फिल्मी अंदाज में जवाब

Tamil Nadu Elections: एक ऐतिहासिक राजनीतिक पल में, अभिनेता से राजनेता बने विजय ने अपनी पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK) को तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दिलाई, और 234 में से 108 सीटें हासिल कीं। इस बड़ी जीत ने न केवल राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है, बल्कि शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आकर्षित की हैं।

PM मोदी ने TVK को बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X (पहले ट्विटर) पर जाकर TVK को उसके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने तमिलनाडु की जनता को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और राज्य के विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।

अपने संदेश में, PM मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और पूरे तमिलनाडु में प्रगति सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना जारी रखेगी।

विजय का शालीन और ‘फिल्मी’ जवाब

प्रधानमंत्री के संदेश का जवाब देते हुए, विजय ने एक शांत लेकिन प्रभावशाली जवाब दिया, जिसने तुरंत जनता का ध्यान आकर्षित किया। PM मोदी को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए, उन्होंने लिखा:

“माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हमारे लोगों का कल्याण ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। राजनीति से ऊपर उठकर, हम तमिलनाडु की प्रगति और उसके लोगों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस यात्रा में हम केंद्र सरकार के समर्थन की आशा करते हैं।”

एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू

विजय के बयान में एकता और सहयोग का भाव था, जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बजाय शासन को प्राथमिकता देने के उनके इरादे का संकेत देता है। उनके जवाब को, जिसे कई लोगों ने “फिल्मी लेकिन राजनेता जैसा” बताया है, करिश्मा और जिम्मेदारी के मेल को दर्शाता है—ये वे गुण हैं जिन्होंने सिनेमा से राजनीति तक की उनकी यात्रा को परिभाषित किया है।

इस ऐतिहासिक जनादेश के साथ, अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विजय और TVK अपनी इस बड़ी जीत को शासन में कैसे बदलेंगे और लाखों लोगों की उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे।