Thalapathy Vijay Marriage Rumors: थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन को लेकर अफवाहें एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं, और इस बार यह चर्चा और भी बड़ी हो गई है। कथित सीक्रेट डेटिंग रिपोर्ट्स से लेकर शादी की नई अटकलों तक, फैंस इन दो साउथ इंडियन सुपरस्टार्स से जुड़े हर अपडेट को करीब से फॉलो कर रहे हैं।

क्या थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं?

काफी समय से, अफवाहें चल रही हैं कि विजय और त्रिशा सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं। हालांकि दोनों में से किसी भी स्टार ने चल रही अटकलों पर पब्लिकली कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन उनके नाम एंटरटेनमेंट हेडलाइंस और ऑनलाइन फैंस की चर्चाओं में छाए हुए हैं।

अब, थलपति विजय की हालिया पॉलिटिकल जीत के जश्न के बाद, गॉसिप और भी तेज हो गई है। रिपोर्ट्स और वायरल सोशल मीडिया चैटर्स से पता चलता है कि जश्न के दौरान त्रिशा कृष्णन के दिखने से विजय की दूसरी शादी के बारे में नई बातचीत शुरू हो गई है।

हालांकि, फिलहाल, दोनों में से किसी की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, और पूरी चर्चा पूरी तरह से अटकलें ही हैं।

तलाक की अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया

शादी की अफवाहों ने तब ज़ोर पकड़ा जब ऐसी खबरें सामने आईं कि थलपति विजय और उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कपल को शादी से जुड़ी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं, और अटकलें तो तलाक की ओर भी इशारा कर रही हैं।

बिना कन्फर्म मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रॉपर्टी सेटलमेंट और बच्चों की कस्टडी से जुड़ी बातचीत कथित तौर पर पहले ही हो चुकी है। यह भी दावा किया गया है कि विजय अपने बच्चों की परवरिश की पूरी ज़िम्मेदारी लेते हुए लगभग ₹250 करोड़ की एलिमनी दे सकते हैं। हालांकि, इनमें से किसी भी दावे को ऑफिशियली वेरिफाई नहीं किया गया है।

क्या संगीता सोरनालिंगम ने विजय पर धोखा देने का आरोप लगाया?

बढ़ती अफवाहों के पीछे एक और बड़ा कारण यह अटकलें हैं कि विजय की पत्नी ने कथित तौर पर उन पर धोखा देने का आरोप लगाया है। तब से, सोशल मीडिया यूज़र्स ने बार-बार इस मामले को त्रिशा कृष्णन से जोड़ा है। फिर भी, किसी भी ठोस सबूत या ऑफिशियल बयान ने कभी भी दोनों एक्टर्स के बीच रिश्ते की पुष्टि नहीं की है।

लगातार गॉसिप के बावजूद, विजय और त्रिशा दोनों ने इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है।

वायरल अटकलों पर फैंस बंटे हुए हैं

जहां कुछ फैंस का मानना ​​है कि अफवाहें सच हो सकती हैं, वहीं कई दूसरों को लगता है कि यह बस सेलिब्रिटी गॉसिप को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का एक और मामला है। थलपति विजय या त्रिशा कृष्णन की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आने से, अटकलों के पीछे की सच्चाई साफ नहीं है।