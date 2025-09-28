Thalapathy Vijay News : कितने अमीर हैं साउथ सुपरस्टार थलपति विजय , जिनकी राजनीतिक रैली में मच गई भगदड़

Thalapathy Vijay News : एक लोकप्रिय अभिनेता से लेकर राजनीति में कदम रखने तक, थलपति विजय ने हमेशा ही शाही अंदाज़ में ज़िंदगी जी है। अपनी ज़बरदस्त स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले, विजय की असल ज़िंदगी भी उतनी ही शानदार है, जो उन्हें दक्षिण भारत के सबसे धनी और प्रभावशाली सितारों में से एक बनाती है।

करूर रैली में हादसा

हाल ही में, विजय अपनी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि तमिलनाडु के करूर में हुई एक राजनीतिक रैली के लिए सुर्खियों में रहे, जहाँ एक दुखद भगदड़ में 29 लोगों की जान चली गई। पिछले साल अपनी राजनीतिक पार्टी, तमिझागा वेत्री कज़गम (TVK) की आधिकारिक शुरुआत करने के बाद, अभिनेता से राजनेता बने यह अभिनेता अब सक्रिय रूप से अपना राजनीतिक करियर बना रहे हैं।

करोड़ों की संपत्ति

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, थलपति विजय की कुल संपत्ति लगभग ₹600 करोड़ आंकी गई है। चेन्नई के नीलांकरई में उनका समुद्र किनारे स्थित बंगला अक्सर चर्चा का विषय रहता है। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज़ के बीच हाउस से प्रेरित, कैसुरीना ड्राइव पर स्थित यह सफ़ेद आलीशान हवेली आधुनिक वास्तुकला और शांत वातावरण के मिश्रण के साथ बंगाल की खाड़ी के शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है।

फ़िल्मों से ज़बरदस्त कमाई

विजय का स्टारडम उनकी तनख्वाह में साफ़ झलकता है। उन्होंने कथित तौर पर बीस्ट के लिए ₹100 करोड़ की भारी-भरकम फीस ली, जो रजनीकांत की दरबार के लिए ली गई ₹90 करोड़ से भी ज़्यादा थी। उनकी सालाना कमाई ₹100-120 करोड़ के बीच होने का अनुमान है, जिसमें फ़िल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई शामिल है। वह सिर्फ़ विज्ञापनों से ही सालाना लगभग ₹10 करोड़ कमा लेते हैं।

लक्ज़री कारों का एक ड्रीम गैराज

विजय का कार कलेक्शन हर ऑटो प्रेमी की कल्पना है। उनके बेड़े में रोल्स रॉयस घोस्ट, BMW X5 और X6, ऑडी A8 L, रेंज रोवर इवोक, फोर्ड मस्टैंग, वोल्वो XC90 और मर्सिडीज-बेंज शामिल हैं, जो लग्ज़री राइड्स के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है।

अपनी फिल्मी सुपरस्टारडम, अपार संपत्ति और अब एक पूर्ण राजनीतिक यात्रा के साथ, थलपति विजय दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली नामों में से एक बने हुए हैं – ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन दोनों।