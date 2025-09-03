Thalaivan Thalaivii OTT Release: सिर्फ 2 घंटे की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, 3 गुना मुनाफा कमाकर अब OTT पर बनी नंबर 1 

Thalaivan Thalaivii OTT Release, आज समाज, नई दिल्ली: एक कम बजट की तमिल फिल्म 2025 में चर्चा का विषय बन गई है, जिसने बॉक्स ऑफिस और ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों पर धूम मचा दी है। जहाँ कई फिल्में सिनेमाघरों में संघर्ष करती हैं और बाद में स्ट्रीमिंग पर सफलता पाती हैं, वहीं यह फिल्म दोनों मोर्चों पर लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही।

हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसने न केवल सिनेमाघरों में अपने बजट से तीन गुना कमाई की, बल्कि अब ओटीटी पर भी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।

यह कौन सी फिल्म है?

यह फिल्म विजय सेतुपति और नित्या मेनन अभिनीत “थलाइवी” है। अपनी दिल को छू लेने वाली कहानी और वैवाहिक जीवन पर यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए जानी जाने वाली इस फिल्म को रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन के मिश्रण से एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन में बदलने के लिए सराहा गया है।

पंडिराज द्वारा निर्देशित और लिखित, यह छोटे बजट की फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई, जिसने अपनी लागत से लगभग चार गुना कमाई की और पूरे भारत में दर्शकों को प्रभावित किया।

कहानी

कहानी कम पढ़े-लिखे होटल मालिक अगसवीरन (विजय सेतुपति) और स्नातकोत्तर छात्रा पेरारसी (नित्या मेनन) के इर्द-गिर्द घूमती है। उनके परिवार उनकी शादी को मंज़ूरी दे देते हैं और शुरुआत में उनका रिश्ता प्यार और सौहार्द से भरपूर होता है।

लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, गलतफहमियाँ और मतभेद पैदा होते हैं। पेरारसी अपने माता-पिता के घर वापस चली जाती है, जिससे दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव पैदा होता है—खासकर उनकी बेटी के कान छिदवाने की रस्म के दौरान। फिल्म एक रोमांचक क्लाइमेक्स पर पहुँचती है जिसने दर्शकों को भावुक और मनोरंजक बना दिया।

ओटीटी पर नंबर 1

1 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, थलाइवी को पहले दिन से ही शानदार प्रतिक्रिया मिली। फिल्म की सफलता जल्द ही ओटीटी पर भी फैल गई। 22 अगस्त, 2025 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होने के बाद से, यह लगातार शीर्ष फिल्मों में नंबर 1 पर रही है, यहाँ तक कि कई बड़े बजट की ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है।

हिंदी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध, यह फिल्म व्यापक दर्शकों तक पहुँच चुकी है और स्ट्रीमिंग चार्ट पर अपना दबदबा बनाए हुए है।

बॉक्स ऑफिस सफलता

₹25 करोड़ के बजट में बनी, थलाइवी ने दुनिया भर में ₹100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की, जो 300% का आश्चर्यजनक मुनाफ़ा है। इसकी ज़बरदस्त सफलता एक बार फिर साबित करती है कि एक दमदार कहानी और बेहतरीन अभिनय, सितारों से सजी, बड़े बजट की फिल्मों पर भारी पड़ सकते हैं।