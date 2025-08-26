Cricket News Update : टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण : रोहित शर्मा

कहा, टेस्ट मैच में शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना ज्यादा जरूरी

Cricket News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वर्तमान में जहां टी-20 का दौर चल रहा है। वहीं टेस्ट मैच क्रिकेट का ऐसा प्रारूप है जो हमेशा से क्रिकेट की पहचान रहा है। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह अपने देश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी करे। भारत के लिए वनडे के सबसे सफल कप्तानों में से एक रोहित शर्मा का भी कहना है कि क्रिकेट का सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण प्रारूप टेस्ट क्रिकेट है।

बकौल रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट चुनौतीपूर्ण और थकाने वाला है। रोहित ने साथ ही कहा कि उन्होंने तैयारी पर ध्यान देकर खुद को टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए तैयार किया। रोहित ने आईपीएल 2025 के दौरान टेस्ट क्रिकेट को छोड़ने का फैसला किया था। रोहित टी20 अंतरराष्ट्रीय को भी अलविदा कह चुके हैं और अब बस वनडे में ही खेलते हैं।

टेस्ट मैचों में एक सफल बल्लेबाज रहे रोहित

रोहित ने 67 टेस्ट मैच में 40.58 की औसत से 4301 रन बनाए। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, यह ऐसी चीज है जिसके लिए आपको तैयारी करनी होती है, क्योंकि इस खेल में आपको लंबे समय तक मैदान पर रहना होता है विशेष कर टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें आपको पांच दिन तक खेलना होता है। मानसिक रूप से यह बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और थका देने वाला भी। लेकिन सभी क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हुए ही बड़े हुए हैं। जब हम प्रतिस्पर्धी स्तर पर क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, यहां तक कि मुंबई में भी क्लब क्रिकेट मैच दो दिन या तीन दिन तक चलते हैं, इस तरह से हम छोटी उम्र से ही इसके लिए तैयार रहते हैं। इससे आपके सामने आने वाली परिस्थितियों का सामना करना थोड़ा आसान हो जाता है।

युवा अच्छी तैयारी के महत्व को समझें

रोहित ने कहा कि सभी युवा खिलाड़ी अपने करियर की शुरुआत में अच्छी तैयारी के महत्व को नहीं समझते हैं, लेकिन वे धीरे-धीरे इसका महत्व समझने लगते हैं। उन्होंने कहा, जब आप बहुत छोटे होते हैं, तो आप तैयारी के महत्व को नहीं समझते। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आता है कि यह आपको एक प्रकार का अनुशासन देता है जिसकी खेल में मांग होती है, इसलिए इसकी शुरूआत तैयारी से होती है, यह समझने से कि आपको वास्तव में क्या करने की जरूरत है।

टेस्ट में अच्छा खेल दिखा रही भारतीय टीम

कप्तान रोहित शर्मा ने भारत की युवा टेस्ट टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत की मौजूदा टेस्ट टीम बहुत ही प्रतिभाशाली है और आने वाले समय में एक मजबूत टीम का रूप लेगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय युवा खिलाड़ियों ने जिस मजबूत मानसिकता का परिचय दिया उससे हर क्रिकेट प्रेमी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा।