Tesla Experience Hub Inaugurate: गुरुग्राम में टेस्ला एक्सपीरियंस हब का उद्घाटन

सीएम नायब सैनी ने किया उद्घाटन, कहा- हरियाणा बाजार नहीं, एक महाशक्ति

(आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में आज टेस्ला का पहला एक्सपीरियंस एंड डिलीवरी सेंटर शुरू हो गया है। इस एक्सपीरियंस एंड डिलीवरी सेंटर का उद्घाटन हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने किया। उद्घाटन समारोह में सीएम नायब सैनी मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे थे। सेंटर का उद्घाटन करने के उपरांत सीएम ने कहा कि हरियाणा में टेस्ला का यह पहला केंद्र है और मैं कंपनी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।

टेस्ला जैसी विश्व विख्यात कंपनी का गुरुग्राम में केंद्र खुलना हम सभी के लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि टेस्ला के इस सेंटर में मॉडल वाई की लाइव डिस्प्ले के साथ-साथ अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक और सर्विस बे होंगे।

20 से अधिक डेस्टिनेशन चार्जर और 8 सुपर चार्जिंग स्टेशन किए जाएंगे स्थापित

फिलहाल यहां 14 कार डिस्प्ले की गई हैं, जिनमें से कई कारों की आज डिलीवरी दी जाएगी। साथ ही 250 किलोवाट तक की क्षमता वाले सुपर चार्जर भी शुरूआत में लगाए जाएंगे। कंपनी ने घोषणा की है कि अगले 6 महीनों में गुरुग्राम-दिल्ली-एनसीआर में ।

आॅटोमोबाइल सेक्टर को मिलेगा बूस्ट, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

अगले दो साल में हरियाणा में टेस्ला की सीकेडी (कंप्लीटली नॉक्ड डाउन) असेंबली यूनिट लगने की उम्मीद है। जिससे हजारों हाई-टेक रोजगार मिलेंगे। अधिकारियों का कहना है कि टेस्ला की एंट्री से न सिर्फ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बल मिलेगा। बल्कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आॅटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा।

निवेशकों का हब बना हरियाणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। हरियाणा अब देश-विदेश के निवेशकों का प्रमुख हब बन चुका है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले हरियाणा का निर्यात मात्र 70 हजार करोड़ रुपए था, जो अब 2025 में 2 लाख 75 हजार करोड़ रुपए को पार कर चुका है।

