Jammu-Kashmir News : बारामुला में आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम

सेना ने एलओसी के पास चलाया तलाशी अभियान

Jammu-Kashmir News (आज समाज), श्रीनगर : भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए अग्रिम चौकियों के नजदीक सर्च आॅपरेशन चलाया। हालांकि अभी तक इस आॅपरेशन में किसी तरह का कोई संदिग्ध सामान या फिर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सैन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उड़ी सेक्टर के कमलकोट में बुचर पोस्ट के पास घने जंगलों में संदिग्ध गतिविधि नोटिस की गई।

जिसके बाद मुस्तैद सुरक्षा बलों ने तुरंत ही स्थिति को संभालते हुए हल्की कार्रवाई की। इसके तुरंत बाद ही एलओसी के नजदीक तलाशी अभियान शुरू किया। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने अग्रिम रक्षा रेखा के पास बॉर्डर एक्शन टीम (बैट) के संभावित हमले की आशंका के बाद अभियान शुरू किया। बुचर पोस्ट के ऊपर ऊबड़-खाबड़ इलाके में गतिविधि देखी गई जिसके बाद घुसपैठियों को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई की गई।

एरिया को नो मूवमेंट जोन किया घोषित

जैसे ही यह संदिग्ध गतिविधि सेना के नोटिस में आई तो भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे एरिया को नो मूवमेंट जोन घोषित करते हुए सर्च आॅरेशन शुरू कर दिया। सूत्रों ने बताया कि कमलकोट और आसपास के क्षेत्र में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

दिल्ली हमले के बाद भी मुस्तैद है सेना

ज्ञात रहे कि पिछले दिनों दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बाद भारतीय सेना ने घाटी में हाई अलर्ट जारी किया था। दिल्ली हमले के सभी मुख्य आरोपी घाटी से संबंधित होने के चलते यहां पर सुरक्षा बलों ने व्यापक अभियान चलाया था। इस अभियान में सैकड़ों छापे मारे गए थे और कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

इसलिए संवेदनशील है यह एरिया

ज्ञात रहे कि जहां पर संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी वह एरिया रक्षा क्षेत्र के हिसाब से काफी ज्यादा संवेदनशीली है। यह उबड़-खाबड़ एरिया है और यहां पर कई स्थान ऐसे हैं जहां पर भारतीय सेना सीधे दुश्मन के निशाने पर रहती है। यहां पर बहुत सारे ऐसे स्थान भी हैं जहां पर जमीन से सीधी नजर नहीं रखी जा सकती। इसी भूगौलिक स्थिति का फायदा उठाकर आंतकवादी यहां से घुसपैठ की अक्सर कोशिश करते हैं। जिसे मुस्तैद भारतीय जवान अक्सर नाकाम करते हैं।

