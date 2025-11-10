Delhi Blast Update : दिल्ली में आतंकी हमला, 11 की मौत

Harpreet Singh
Delhi Blast Update : दिल्ली में आतंकी हमला, 11 की मौत

लाल किले के पास कार में किया गया विस्फोट, 20 से ज्यादा घायल

Delhi Blast Update (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में सोमवार देर शाम लाल किले के पास स्थित पार्किंग में खड़ी कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि इसकी गूंज 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। यही नहीं जिस कार में विस्फोट हुआ उसके आसपास खड़ी गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। इस विस्फोट में अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 20 अन्य घायल हुए हैं। देश की राजधानी पर इस तरह से हुए हमले के बाद कई अन्य राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इस हमले पर देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री ने संवेदना जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा एजेसिंयों ने धमाके के पीछे की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी है।

पीएम मोदी ने भी व्यक्त की संवेदनाएं

पीएम मोदी ने कहा, आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। राहुल गांधी ने कहा, ‘दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।’

अरविंद केजरीवाल ने प्रकट किया शोक

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, ये बेहद दुखद है। पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।