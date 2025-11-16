Terrorism: कश्मीर में फंदा कसा तो बदल गया खेल… अब पाकिस्तान-बांग्लादेश में चल रही आतंकी भर्ती

Terrorism: ऑपरेशन सिंदूर और लाल किला विस्फोट की जाँच के बाद हुए नए खुलासे आतंकी रणनीति में एक खतरनाक बदलाव को दर्शाते हैं। रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आईएसआई ने अपनी भर्ती का दायरा बदल दिया है – अब कश्मीर नहीं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब भारत की कड़ी कार्रवाई घाटी में स्थानीय आतंकवादियों की भर्ती को रोक रही है।

मध्य कमान के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रवींद्र प्रताप शाही (एवीएसएम) का कहना है कि कश्मीर में बढ़ते सैन्य दबाव ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी है। कड़ी निगरानी के कारण स्थानीय भर्तियों पर रोक लगने के कारण, आतंकी आका अब भर्तियों को प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज रहे हैं – यह तथ्य हालिया जाँच में सामने आया है।

लेफ्टिनेंट जनरल शाही, जिन्होंने अनंतनाग, पहलगाम और राजौरी में सेवा दी है, का कहना है कि भारी विदेशी समर्थन के बिना 3-4 महीनों में 3,000 किलोग्राम विस्फोटक इकट्ठा करना असंभव है। संदेह से बचने के लिए, आतंकी समूहों ने डॉक्टरों को भी अपने गुर्गों के रूप में इस्तेमाल किया।

इंटरपोल की मदद से जल्द ही अंतरराष्ट्रीय फंडिंग और प्रशिक्षण संबंधों का खुलासा होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय एजेंसियों, सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की सतर्कता के कारण एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है – लेकिन अब सेना को अपना “क्रूर चेहरा” फिर से दिखाना होगा।

परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान समर्थित समूह भारत को युद्ध के लिए उकसाना चाहते हैं और उसके विकास को पटरी से उतारना चाहते हैं। उनका कहना है कि अब एक पूर्ण ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का समय आ गया है – एक ऐसा सबक जो इतना कड़ा हो कि आईएसआई किसी और हमले की योजना बनाने से पहले सौ बार सोचे।

बारामूला में बड़ी कार्रवाई

कश्मीर पुलिस ने शनिवार को 11 संदिग्धों को गिरफ्तार करते हुए अपना अभियान जारी रखा।

तीन को निवारक कानूनों के तहत हिरासत में लिया गया और सात को ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) नेटवर्क पर छापेमारी के बाद पकड़ा गया। यूएपीए के तहत जमानत पर रिहा चल रहे आरोपियों से पूछताछ के बाद एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

29 जगहों पर छापे मारे गए और पहचान सत्यापन के लिए 244 वाहनों की जाँच की गई। पुलिस ने अपनी जाँच को व्यापक बनाने के लिए 18 सिम विक्रेताओं से भी पूछताछ की।

रक्षा विशेषज्ञों ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आह्वान किया

“दिल्ली विस्फोट महीनों की योजना का नतीजा था। सफेदपोश गुर्गों और नए ज़माने के आतंकवादी कठपुतलियों का उदय हो रहा है।” — लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. शाही “ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए आईएसआई समर्थित समूहों को फिर से कुचलना होगा। यही समय की माँग है।

