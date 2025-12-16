PM Modi News : आतंकवाद विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती : मोदी

जॉर्डन पहुंचे पीएम मोदी ने राजा अब्दुल्ला द्वितीय से की मुलाकात

PM Modi News (आज समाज), नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में तीन पूर्वी अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम ने जॉर्डन की यात्रा की इस दौरान पीएम मोदी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने मौजूदा समय में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर जोर दिया।

दोनों नेताओं ने कहा कि आतंकवाद वर्तमान समय में विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है और इसके खिलाफ साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के दौरे के दौरान साफ शब्दों में कहा कि भारत और जॉर्डन आतंकवाद के खिलाफ एक जैसी और स्पष्ट सोच रखते हैं। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद, कट्टरपंथ और उग्रवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। 75 साल पुराने राजनयिक रिश्तों के बीच हुई यह मुलाकात भारत-जॉर्डन संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।

पीएम का किया गया जोरदार स्वागत

प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय यात्रा पर जॉर्डन पहुंचे, जहां उनका हुसैनिया पैलेस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पहले दोनों नेताओं के बीच आमने-सामने बातचीत हुई, इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख को दोहराया और सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

व्यापार, रक्षा और निवेश पर सहमति

दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, उर्वरक और कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी और गहरी करने का फैसला किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन आने वाले समय में डिजिटल तकनीक, बुनियादी ढांचे और लोगों के आपसी संपर्क को मजबूत करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि यह बैठक रिश्तों को नई ऊर्जा देगी।

द्विपक्षीय व्यापार पांच अरब डॉलर पहुंचाना लक्ष्य

भारत और जॉर्डन के बीच संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रा-एलोरा के ट्विनिंग समझौते समेत कई एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने बताया कि जॉर्डन भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार 2.8 अरब डॉलर का है, जिसे अगले पांच वर्षों में 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने जॉर्डन की डिजिटल भुगतान प्रणाली को भारत की यूपीआई से जोड़ने का सुझाव भी दिया।

