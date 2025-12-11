Terror Funding: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के पडघा में छापेमारी में ईडी के छापे

ED Raid In Terror Funding Case, (आज समाज), नई दिल्ली/मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र आतंकवाद-रोधी दस्ता (एटीएस) के साथ मिलकर आज संदिग्ध आतंकी वित्तपोषण को लेकर ठाणे जिले के पडघा में छापेमारी की। एक अधिकारी के अनुसार पहले के अभियानों के आधार पर छापे की कार्रवाई की गई और आज अलसुबह से ही भिवंडी इलाके के पडघा में तलाशी ली जा रही थी। उन्होंने बताया कि एटीएस ने पडघा के बोरीवली गांव में कुछ अभियान चलाए थे और के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

संदिग्धों से लेनदेन को लेकर पूछताछ

अधिकारी के मुताबिक तलाशी अभियान के दौरान उन आवास को खंगाला गया जहां शक था। ईडी के अफसरों ने संदिग्ध लोगों से लेनदेन को लेकर पूछताछ की है। अधिकारी ने बताया कि स्थनीय एटीएस की टीम केंद्रीय जांच एजेंसी (ईडी) के जांचकर्ताअीं की टीम की मदद कर रही है।

जून में 22 लोगों के आवासों पर छापेमारी की

ठाणे ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर इसी वर्ष जून में एटीएस ने पडघा के बोरीवली स्थित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन व बैन किए गए संगठन के अन्य समर्थकों व संदिग्धों समेत 22 लोगों के आवासों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी।

19 मोबाइल व आपत्तिजनक सामग्री बरामद की

तब एटीएम ने 19 मोबाइल फोन के अलावा आपत्तिजनक सामग्री बरामद की थी। यह कट्टरपंथी गतिविधियों व दस्तावेजों से संबंधित थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दो वर्ष पूर्व आतंकियों से जुड़ी गतिविधियों के सिलसिले में भी पडघा में तलाशी ली थी और साकिब नचन को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसे पडघा से दबोचा था। गत जून में उसकी मौत हो गई थी।

