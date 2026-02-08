Bhumika Chawla: स्टेज पर फूट-फूट कर रोई तेरे नाम की एक्ट्रेस

इस वजह से रातभर सो नहीं पाई

Bhumika Chawla, (आज समाज), मुंबई: हिंदी सिनेमा में सलमान खान की फिल्म तेरे नाम से डेब्यू करने वाली जानी-मानी एक्ट्रेस भूमिका चावला का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस स्टेज पर फूट-फूट कर रोती हुई नजर आ रही हैं। सलमान खान की इस एक्ट्रेस को इस कदर रोता देखकर फैंस भी हैरान रह गए और एक्ट्रेस के वायरल वीडियो पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर किस चीज को लेकर भूमिका बेहद इमोशनल हो गईं उनके आंसू नहीं रुके?

हाल ही में भूमिका चावला एक इवेंट में शामिल हुई थीं। इस दौरान उन्होंने अपनी हालिया रिलीज फिल्म यूफोरिया को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। फिल्म से जुड़े अपने अनुभवों को लेकर बात करते हुए एक्ट्रेस रोने लगीं। इस फिल्म में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की एक्ट्रेस सारा अर्जुन भी नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि ये फिल्म देखने के बाद वो रात भर सो नहीं पाई थीं।

स्टेज पर फूट-फोट कर रोई भूमिका

भूमिका चावला अपनी फिल्म यूफोरिया को लेकर बात कर रही थीं। फिल्म की कहानी के बारे में बाते करते हुए एक्ट्रेस अपने आंसू नहीं रोक सकीं। एक्ट्रेस फिल्म के मेकर्स और कास्ट के सामने स्टेज पर ही रो पड़ीं। कैमरों के सामने एक्ट्रेस अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाईं। ये पिक्चर छोटी उम्र के बच्चों में नशे की लत और यौन शोषण जैसे मुद्दों पर बेस्ड है। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि फिल्म में उनका किरदार इतना मुश्किल था कि रात में कई बार अचानक से उनकी नींद खुल जाती थी।

तेरे नाम में निर्जरा बन मिली थी पहचान

सलमान खान और भूमिका चावला की फिल्म तेरे नाम साल 2003 में रिलीज हुई थी। इसका डायरेक्श दिवंगत अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने किया था। 23 साल पुरानी इस फिल्म में भूमिका ने निर्जरा नाम का किरदार निभाया था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। तेरे नाम ने बड़े पर्दे पर ब्लॉकबस्टर सफलता हासिल की थी। ये एक्शन रोमांटिक फिम अब 23 साल बाद फिर से सिनेमाघरों में लौट रही है। मेकर्स ने फिल्म को 27 फरवरी 2026 को री-रिलीज करने का फैसला लिया है।