Tere Ishq Mein Box Office Collection: Box Office पर ‘तेरे इश्क़ में’ की धाक, 11वें दिन भी ‘धुरंधर’ को दी टक्कर

Tere Ishq Mein Box Office Collection: जहां रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तूफान की तरह आई है, वहीं धनुष और कृति सेनन की तेरे इश्क में अभी भी धीमी नहीं हुई है। धुरंधर की रिलीज के बाद स्क्रीन काउंट कम होने के बावजूद, यह गहरी एकतरफा प्रेम कहानी अपनी जगह बनाए हुए है और दर्शकों को इम्प्रेस कर रही है।

अपने 11वें दिन (सोमवार) डायरेक्टर आनंद एल. राय की फिल्म ने एवरेज 17.03% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जिसमें शाम और रात के शो 20.60% तक पहुंचे, जो साफ तौर पर मजबूत वर्ड-ऑफ-माउथ और लगातार दिलचस्पी दिखाता है।

धनुष ने इंडिया में अपनी पहली ₹100 करोड़ की फिल्म बनाई

सबसे बड़ी बात यह है कि तेरे इश्क में ऑफिशियली धनुष की पहली फिल्म बन गई है जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ₹100 करोड़ का नेट मार्क पार किया है। दुनिया भर में, यह फिल्म ₹150 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है, जो कड़े कॉम्पिटिशन के बीच एक बड़ी कामयाबी है।

रांझणा का एक स्पिरिचुअल सीक्वल

तेरे इश्क में को 2013 की कल्ट हिट रांझणा का स्पिरिचुअल सीक्वल माना जाता है। जहां रांझणा ने एकतरफा प्यार में कुर्बानी दिखाई, वहीं तेरे इश्क में इससे होने वाली तबाही और इमोशनल उथल-पुथल को दिखाती है।

रांझणा ने इंडिया में ₹36 करोड़ के बजट पर ₹60.22 करोड़ कमाए थे और इसे हिट घोषित किया गया था। इसकी तुलना में, तेरे इश्क में ₹95 करोड़ के बजट पर बनी थी और धुरंधर के ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस रन के बावजूद अब प्रॉफिट ज़ोन में आ गई है।

तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

सैकनिल्क के अनुसार, धुरंधर ने भारत में अपने पहले चार दिनों में ₹126.25 करोड़ का बड़ा नेट कलेक्शन किया। इस बीच, कम शो और कड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद, तेरे इश्क में उसी समय में ₹18.75 करोड़ कमाने में कामयाब रही। अकेले 11वें दिन, फिल्म ने ₹2.40 करोड़ जोड़े, जिससे इसका टोटल नेट कलेक्शन ₹102.40 करोड़ हो गया।

हिंदी वर्शन: ₹97.15 करोड़

तमिल डब वर्शन: ₹5.25 करोड़

दुनिया भर में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स

फिल्म को विदेशों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सिर्फ़ 11 दिनों में, इसने इंटरनेशनल मार्केट से लगभग ₹20 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। डोमेस्टिक कमाई को मिलाकर, तेरे इश्क में अब दुनिया भर में ₹141.75 करोड़ की कमाई कर चुकी है और आने वाले वीकेंड तक इसके दुनिया भर में ₹150 करोड़ पार करने की उम्मीद है।

धनुष के लिए रिकॉर्ड तोड़ना

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर धनुष को साउथ और बॉलीवुड में बहुत पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन अब तक, उन्हें इंडिया में कभी भी ₹100 करोड़ की नेट सक्सेस नहीं मिली थी। इससे पहले, रांझणा उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जबकि तमिल फिल्म रायन ने ₹94.79 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ उनके करियर का रिकॉर्ड बनाया था। तेरे इश्क में ने आखिरकार उन्हें मशहूर ₹100 करोड़ क्लब में पहुंचा दिया है।

बॉक्स ऑफिस पर आगे कॉम्पिटिशन

तेरे इश्क में ऐसे समय में रिलीज़ हुई जब सिनेमाघरों में रोमांटिक फिल्मों में फिर से दिलचस्पी देखी जा रही है। सैयारा, एक दीवाने की दीवानियत जैसी फिल्मों की सक्सेस और सनम तेरी कसम की री-रिलीज़ यह साबित करती है कि रोमांस फिर से ट्रेंड में है।

कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2, 12 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है, हालांकि अभी इसकी कोई खास हाइप नहीं है। आगे, असली बॉक्स ऑफिस मुकाबला धुरंधर और तेरे इश्क में के बीच रहने की उम्मीद है। कड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद, तेरे इश्क में अपनी मज़बूत पकड़ और इमोशनल जुड़ाव दिखाना जारी रखे हुए है—जिससे यह एक असली बॉक्स ऑफिस विनर के तौर पर अपनी जगह पक्की कर रही है।