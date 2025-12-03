Tere Ishq Mein Box Office Collection Day 5: 5वें दिन भी बंपर कमाई, 100 करोड़ से बस एक कदम दूर

Tere Ishq Mein Box Office Collection Day 5: कृति सेनन और धनुष की रोमांटिक ड्रामा ‘तेरे इश्क में’ ने बॉक्स ऑफिस पर पांच सफल दिन पूरे कर लिए हैं, और फिल्म की कमाई लगातार बढ़ रही है। अपने पांचवें दिन भी, फिल्म ने शानदार परफॉर्मेंस दी, जिससे मेकर्स खुश हैं। एक सॉलिड वीकेंड के बाद ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ, फिल्म अब ₹100 करोड़ क्लब में शामिल होने से बस एक कदम दूर है। आइए देखते हैं कि फिल्म ने 5वें दिन कैसा परफॉर्म किया और अब तक इसकी कुल कमाई क्या रही।

‘तेरे इश्क में’ का 5वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, तेरे इश्क में ने 5वें दिन शानदार ₹10.25 करोड़ कमाए, जो चौथे दिन के मुकाबले ज़्यादा है। फिल्म ने कुल 24.93% हिंदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की।

शो के हिसाब से ऑक्यूपेंसी के आंकड़े इस तरह थे:

सुबह के शो: 11.84%

दोपहर के शो: 21.84%

शाम के शो: 25.97%

रात के शो: 40.08%

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ₹16 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ ज़बरदस्त शुरुआत की, जिससे यह साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्मों में से एक बन गई।

अब तक का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रिलीज़ के सिर्फ़ पाँच दिनों में, ‘तेरे इश्क में’ ने भारत में ₹71 करोड़ कमा लिए हैं। ग्लोबल लेवल पर, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹91.5 करोड़ तक पहुंच गया है। अभी की रफ़्तार को देखते हुए, उम्मीद है कि फिल्म बहुत जल्द ₹100 करोड़ का माइलस्टोन पार कर लेगी। लगातार कमाई बढ़ने के साथ, ट्रेड एनालिस्ट को भरोसा है कि आने वाला वीकेंड फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को और बढ़ाएगा।

स्टार कास्ट और फिल्म की डिटेल्स

आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी, तेरे इश्क में धनुष और कृति सनोन की पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी है, जिसे ऑडियंस का बहुत प्यार मिल रहा है। जब से ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, फिल्म को फैंस के बीच ज़बरदस्त बज़ मिला है।

धनुष और कृति सनोन के अलावा, फिल्म में प्रकाश राज, सुशील दहिया और तोता रॉय चौधरी भी अहम रोल में हैं। ज़बरदस्त वर्ड ऑफ़ माउथ और बढ़ते फुटफॉल के साथ, तेरे इश्क में आने वाले दिनों में और भी बड़ी बॉक्स ऑफिस रन के लिए तैयार है।