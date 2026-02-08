Khesari Lal Bold Song: इंटरनेट पर छाया ‘टेम्पू के ड्राइवर 2’, खेसारी लाल और इस हसीना की केमिस्ट्री ने उड़ाए होश

Khesari Lal Bold Song: इंटरनेट पर छाया ‘Tempo Ke Driver 2’, खेसारी लाल और इस हसीना की केमिस्ट्री ने उड़ाए होश

By
Mohit Saini
-
0
63
Khesari Lal Bold Song: खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, जिनके गाने रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया और इंटरनेट पर छा जाते हैं। फैंस उन्हें सिर्फ़ उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी सुरीली आवाज़ के लिए भी पसंद करते हैं। और एक बार फिर, वह अपने लेटेस्ट रिलीज़ से सुर्खियां बटोर रहे हैं।
खेसारी लाल यादव का नया भोजपुरी गाना ‘टेम्पो के ड्राइवर 2’ हाल ही में रिलीज़ हुआ है, और यह पहले से ही ऑनलाइन धूम मचा रहा है। हालांकि, जिस चीज़ ने फैंस को सच में हैरान किया है, वह हैं गाने में दिखाए गए बोल्ड सीन।

एक्ट्रेस मुस्कान के साथ खेसारी लाल का बोल्ड रोमांस

यह गाना वेव म्यूज़िक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ है। वीडियो में खेसारी लाल यादव एक्ट्रेस मुस्कान के साथ नज़र आ रहे हैं। दोनों की सिज़लिंग केमिस्ट्री और बोल्ड रोमांस ने सबका ध्यान खींचा है। मुस्कान के किलर एक्सप्रेशंस और ग्लैमरस अवतार लोगों का दिल जीत रहे हैं, जबकि खेसारी का स्टाइलिश लुक वीडियो में और भी चार चांद लगा रहा है।
फैंस के लिए स्क्रीन से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि दोनों गाने में कुछ बहुत ही बोल्ड पल शेयर कर रहे हैं। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री की खूब तारीफ़ हो रही है, और कई दर्शक इसे अब तक का उनका सबसे बोल्ड कोलैबोरेशन बता रहे हैं।

मुस्कान के डांस मूव्स ने फैंस को दीवाना बनाया

साड़ी में मुस्कान के एनर्जेटिक डांस मूव्स ने गाने को और भी मज़ेदार बना दिया है। दिलचस्प बात यह है कि कई फैंस गाने के बोल से ज़्यादा वीडियो का मज़ा ले रहे हैं। यह गाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, इसकी होली वाली वाइब और कैची, पेपी बीट्स दर्शकों का मूड बना रही हैं।
यह गाना, जो सिर्फ़ एक दिन पहले रिलीज़ हुआ था, पहले ही 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ पार कर चुका है, और कमेंट सेक्शन फैंस की तारीफ़ों से भरा हुआ है। कई लोग वीडियो को बार-बार देख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इतने कम समय में यह कितना पॉपुलर हो गया है।

गाने के पीछे की टीम

‘टेम्पो के ड्राइवर 2’ के बोल कृष्णा बेदर्दी ने लिखे हैं, जबकि म्यूज़िक विकास यादव ने दिया है। गाने को पवन पाल ने डायरेक्ट किया है, और कोरियोग्राफी कुलदीप विशाखा ने की है। सिनेमैटोग्राफी (DOP) दिलीप चौरसिया ने संभाली है, DI रोहित सिंह ने किया है, और वीडियो को अंगद पाल ने एडिट किया है। अपने कैची म्यूज़िक, बोल्ड विज़ुअल्स और स्टार पावर के साथ, ‘टेम्पो के ड्राइवर 2’ साफ तौर पर भोजपुरी म्यूज़िक सीन में एक और बड़ी हिट बनने की राह पर है।

