Weather Update : उत्तर भारत में अभी और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मैदानों में बारिश पहाड़ों में बर्फबारी के आसार

Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली : समूचा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरा और ठंडी हवाएं लगातार लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने जो बुलेटिन जारी किया है उसमें बताया गया है कि अभी लोगों को सर्दी से किसी तरह की राहत मिलने की संभावना नहीं है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसकी सक्रियता के चलते मैदानी राज्यों में बारिश और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश की संभावना बनी हुई है। फिलहाल उत्तर भारत में राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में मौसम विभाग ने सर्दी का रेड अलर्ट जारी किया है।

हिमाचल में इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके असर से 16 से 18 जनवरी के बीच हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल के ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों में ठंड चरम पर है। लाहौल-स्पीति जिले के ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद कुकुमसेरी में माइनस 7.4 डिग्री और कल्पा में शून्य डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। इन इलाकों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है।

मैदानी राज्यों में सामान्य से नीचे तापमान

दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद और पूरे उत्तर भारत में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। नोएडा में न्यूनतम तापमान दो डिग्री और गाजियाबाद में 4.3 डिग्री दर्ज किया गया। दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंड का असर कम नहीं हुआ। राजधानी में लगातार तीसरे दिन शीतलहर की स्थिति बनी रही और अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहा।

हरियाणा और पंजाब में शून्य के पास पहुंचा पारा

उत्तर भारत में सर्दी के चलते तापमान में गिरावट का क्रम जारी है। हिसार में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री और नारनौल में 1.8 डिग्री रहा। पंजाब में एसबीएस नगर में पारा जीरो डिग्री तक पहुंच गया। चंडीगढ़ में सीजन की सबसे सर्द रात रही, जहां तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के करौली में दो डिग्री, अलवर में 3.2 और पिलानी में 5.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।