Weather Update Today : पहाड़ों से मैदानों तक लुढ़का तापमान

सर्दी तोड़ रही रिकॉर्ड, अभी एक सप्ताह नहीं राहत के कोई आसार

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी चरम पर है। हालात यह हैं कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर कोई सर्दी से कंपकंपाता हुआ नजर आ रहा है। घने कोहरे के साथ शीतलहर लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। एक तरफ जहां जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगह तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है तो वहीं मैदानों में भी पारा लगातार लुढ़क रहा है। पंजाब में होशियारपुर का तापमान सबसे कम 1.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अमृतसर में 1.3 डिग्री रहा। हरियाणा में 3.5 डिग्री के साथ नारनौल सबसे ठंडा रहा। राजस्थान में सबसे ठंडा दौसा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया।

आईएमडी ने जारी की एडवाइजरी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर रखने की अपील की है। विशेषकर पहाड़ी और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आईएमडी के ताजा पूवार्नुमान के मुताबिक, अगले 24 से 48 घंटे देश के बड़े हिस्से में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आने की संभावना है।

इन राज्यों में हल्की बारिश की संभावना

उत्तर भारत में जहां कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर का असर और तेज होगा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और मध्य भारत के कई हिस्सों में यह पूवार्नुमान खास तौर पर अहम माना जा रहा है। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। घना से अति घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी, जिससे रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

अगले 24-48 घंटे के लिए अनुमान

आईएमडी ने उत्तर भारत में मौसम को लेकर आने वाले 24 घंटे के लिए जो अनुमान जताया है उसके अनुसार दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा में घना कोहरा, शीतलहर, कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी जबकि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में ऊंची जगहों पर बर्फबारी और निचले एरिया में कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया है।

