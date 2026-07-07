Telecom Tariff Hike: फोन चलाना होगा महंगा! जल्द 15 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं मोबाइल रिचार्ज के दाम

Telecom Tariff Hike: पूरे भारत में मोबाइल यूज़र्स को जल्द ही अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियों के अगले तीन से चार महीनों में मोबाइल रिचार्ज टैरिफ 12% से 15% तक बढ़ाने की उम्मीद है। इसकी वजह 4G और 5G सेवाओं की बढ़ती मांग और टेलीकॉम सेक्टर में कम होता कॉम्पिटिशन है।

सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टेलीकॉम मार्केट में अब कुछ ही बड़ी कंपनियों का दबदबा है, जिससे कंपनियों के लिए टैरिफ बढ़ाना आसान हो गया है। अगर कीमतों में यह बदलाव होता है, तो लाखों प्रीपेड और पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा मासिक मोबाइल बिल का सामना करना पड़ सकता है।

बढ़ता ARPU मज़बूत रेवेन्यू ग्रोथ का संकेत

रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़्यादा यूज़र्स 5G नेटवर्क पर अपग्रेड कर रहे हैं, जबकि पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स की संख्या भी बढ़ रही है। नतीजतन, जून तिमाही के दौरान टेलीकॉम कंपनियों के ‘एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र’ (ARPU) में 1% से 1.5% की बढ़ोतरी का अनुमान है।

इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि ज़्यादा डेटा खपत और बेहतर नेटवर्क सेवाओं से टेलीकॉम कंपनियों की कमाई मज़बूत हो रही है, जिससे टैरिफ में एक और बढ़ोतरी की गुंजाइश बन रही है।

Jio और Airtel की मार्केट स्थिति मज़बूत होने की उम्मीद

सेंट्रम को उम्मीद है कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो अपना मार्केट शेयर बढ़ाना जारी रखेंगे, जिसका फ़ायदा मुख्य रूप से वोडाफोन आइडिया के नुकसान की कीमत पर होगा।

जून तिमाही के दौरान, रिलायंस जियो के लगभग 70 लाख (7 मिलियन) नए सब्सक्राइबर्स जोड़ने का अनुमान है, जबकि भारती एयरटेल को लगभग 50 लाख (5 मिलियन) यूज़र्स मिल सकते हैं। इसकी तुलना में, वोडाफोन आइडिया के केवल 2 लाख (200,000) सब्सक्राइबर्स जोड़ने की उम्मीद है, जो प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों और बाज़ार के बाकी हिस्सों के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है।

ब्रॉडबैंड और 5G की मांग तेज़ी से बढ़ रही है

ब्रॉडबैंड और अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी की मांग में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो और एयरटेल ने भारत के 90% से ज़्यादा ज़िलों में 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं, और दोनों कंपनियां 5G स्मार्टफोन वाले यूज़र्स को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

साथ ही, 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) और ब्रॉडबैंड सेवाएं अपनी मज़बूत मार्केट क्षमता के कारण विकास के प्रमुख कारक के रूप में उभर रही हैं। इस बीच, वोडाफोन आइडिया लगातार अपनी 5G पहुंच बढ़ा रही है,

जो अब लगभग 100 शहरों तक पहुंच गई है। कंपनी ने अपनी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) देनदारियों को कम करने में भी प्रगति की है, जिससे नेटवर्क विस्तार जारी रखने के साथ-साथ उसे कुछ वित्तीय राहत मिली है।