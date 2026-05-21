Tejasswi Prakash Baby Planning: 9 साल बड़े हीरो के प्यार में दीवानी हुई TV एक्ट्रेस, अब बेबी प्लानिंग पर दिया बोल्ड जवाब

By
Mohit Saini
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Tejasswi Prakash Baby Planning: 9 साल बड़े हीरो के प्यार में दीवानी हुई TV एक्ट्रेस, अब बेबी प्लानिंग पर दिया बोल्ड जवाब

Tejasswi Prakash Baby Planning: करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टेलीविजन के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी कपल्स में से एक के तौर पर दिलों पर राज करते हैं। उनकी प्यारी केमिस्ट्री से लेकर लगातार शादी की अटकलों तक, फैंस उन्हें देखकर तृप्त नहीं हो पाते — और अब उनके लेटेस्ट अपीयरेंस ने इस चर्चा को और भी हवा दे दी है।

Tejasswi Prakash Baby Planning

करण कुंद्रा के रोमांटिक प्रपोजल ने सबका ध्यान खींचा

ग्रैंड स्टेज इवेंट देसी ब्लिंग के दौरान, करण ने सबके सामने घुटने पर बैठकर तेजस्वी को प्रपोज करके दिल पिघला दिए। यह इमोशनल पल तुरंत वायरल हो गया, जिससे फैंस शादी की घंटियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

प्रपोजल के बाद से ही, सोशल मीडिया पर इस बात के सवालों की बाढ़ आ गई है कि यह कपल आखिरकार कब शादी के बंधन में बंधेगा।

बेबी प्लानिंग पर तेजस्वी का बोल्ड जवाब वायरल

शादी की चर्चा के बीच, तेजस्वी ने अब बेबी प्लानिंग के बारे में अपने मज़ेदार और बेबाक जवाब के लिए सुर्खियां बटोरी हैं। यह कपल हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के चैट शो डबल डेट में एक साथ दिखे। मज़ेदार बातचीत के दौरान, नेहा ने कपल से पूछा: “हमें वह साल बताओ जब तुम दोनों बच्चे पैदा करने की प्लानिंग कर रहे हो।”

लेकिन इससे पहले कि कोई सीरियस जवाब की उम्मीद कर पाता, तेजस्वी ने एक मज़ेदार जवाब दिया जिससे सब हैरान रह गए।

“क्या बच्चे सच में प्लानिंग के हिसाब से होते हैं?”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेजस्वी ने मज़ाक में जवाब दिया: “अगर बच्चे सच में प्लानिंग के हिसाब से हुए, तो क्या तुम्हारे बच्चे प्लानिंग के साथ हुए?”

उनके इस मज़ेदार जवाब ने नेहा और अंगद को तुरंत चौंका दिया, खासकर इसलिए क्योंकि नेहा धूपिया ने पहले भी सबके सामने बताया था कि वह शादी से पहले प्रेग्नेंट थीं। इस अचानक जवाब से पूरा सेट हंस पड़ा।

अंगद और नेहा हैरान रह गए

तेजस्वी का जवाब सुनने के बाद, अंगद बेदी ने माना: “मुझे सच में यह सवाल पसंद आया।” इस बीच, नेहा ने जवाब दिया: “कुछ लोग इन चीज़ों को प्लान करते हैं।”

बातचीत में और मज़ाक जोड़ते हुए, तेजस्वी ने मज़ाक में कहा: “शायद हमारा भी बिना प्लान के हो जाए। लगता है यही हमारी किस्मत है।”

उनका बेबाक और निडर जवाब अब ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया है, फैंस उनके कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ कर रहे हैं।

बिग बॉस के अंदर शुरू हुई लव स्टोरी

बिग बॉस 15 में करण और तेजस्वी की लव स्टोरी पहली बार शुरू हुई थी। कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो के अंदर दोस्ती से शुरू हुई यह कहानी आखिरकार टीवी के सबसे पसंदीदा रिश्तों में से एक बन गई।

आज, इस कपल की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और उनकी केमिस्ट्री सुर्खियों में बनी रहती है।

एपिसोड कब और कहां देखें

करण और तेजस्वी का मज़ेदार डबल डेट एपिसोड 21 मई को दोपहर 1 बजे नेहा धूपिया के ऑफिशियल चैनल पर YouTube पर स्ट्रीम होगा। फैंस इस कपल की अनफिल्टर्ड केमिस्ट्री और मज़ेदार नोकझोंक देखने के लिए पहले से ही उत्साहित हैं।

 