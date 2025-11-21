Tejas Fighter Jet Crash : इंडियन एयर फोर्स का तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो के दौरान हुआ क्रैश , पायलट की मौत

Dubai Air Show,(आज समाज),दुबई : दुबई एयर शो में एक डेमोंस्ट्रेशन में हिस्सा ले रहा इंडियन एयर फोर्स का तेजस फाइटर जेट शुक्रवार दोपहर को क्रैश हो गया। एयरपोर्ट के पास क्रैश साइट पर आग का गोला गिरने के बाद घने काले धुएं का गुबार उठा, जिससे शो देखने आए परिवारों और बच्चों सहित दर्शकों में घबराहट फैल गई। IAF ने कन्फर्म किया कि इस घटना में एयरक्राफ्ट के पायलट की मौत हो गई।

IAF का बयान

IAF ने एक बयान में कहा कि एक्सीडेंट का कारण पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बनाई जा रही है। एयर फ़ोर्स के एक प्रवक्ता ने कहा, “आज दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान IAF तेजस एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो गया।

एक्सीडेंट में पायलट को जानलेवा चोटें आईं। IAF को जान के नुकसान पर गहरा दुख है और वह इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। एक्सीडेंट का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी बनाई जा रही है।”

UAE सरकार ने क्या कहा

संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने कहा कि फायरफाइटिंग और इमरजेंसी टीमों ने घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया दी और “अभी मौके पर स्थिति को संभाल रही हैं”।

क्या है तेजस ?

HAL वेबसाइट पर दिए गए डिस्क्रिप्शन के अनुसार, तेजस एक 4.5-जेनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज कॉम्बैट और ग्राउंड अटैक मिशन को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कई तरह के कामों के लिए बनाया गया, इसे ग्राउंड और समुद्री ऑपरेशन करने के लिए भी इंजीनियर किया गया है, जो इसे भारत के सबसे अडैप्टेबल स्वदेशी प्लेटफॉर्म में से एक बनाता है। तेजस फ़ैमिली में एयर फ़ोर्स और नेवी दोनों के लिए सिंगल-सीट फ़ाइटर वेरिएंट के साथ-साथ हर सर्विस के लिए ट्विन-सीट ट्रेनर वर्शन भी शामिल हैं।

HAL वेबसाइट के अनुसार, यह सबसे एडवांस्ड वर्शन, LCA Mk1A है, जिसमें लड़ाकू क्षमता और सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए बड़े अपग्रेड शामिल हैं।

इसमें एक AESA रडार, रडार वॉर्निंग और सेल्फ़-प्रोटेक्शन जैमिंग के साथ एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफ़ेयर सूट, एक डिजिटल मैप जनरेटर, स्मार्ट मल्टीफ़ंक्शन डिस्प्ले, एक कंबाइंड इंटरोगेटर और ट्रांसपोंडर सिस्टम, और एक मॉडर्न रेडियो अल्टीमीटर के साथ-साथ कई दूसरे एडवांस्ड सिस्टम हैं जो इसके ऑपरेशनल परफ़ॉर्मेंस को मज़बूत करते हैं।

ये भी पढ़ें : Bangladesh Breaking: बांग्लादेश में जोरदार भूकंप, पश्चिम बंगाल तक असर