Tecno Pova Slim 5G: सिर्फ ₹19,999 में लॉन्च हुआ दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन

Tecno Pova Slim 5G, आज समाज, नई दिल्ली: टेक्नो ने अपने 5G स्मार्टफोन, टेक्नो पोवा स्लिम 5G को लॉन्च करके एक बार फिर सुर्खियाँ बटोरी हैं। इस डिवाइस को सबसे अलग बनाता है इसका अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन, जिसकी मोटाई सिर्फ़ 5.95 मिमी है, इसे दुनिया का सबसे पतला 3D कर्व्ड-डिस्प्ले वाला 5G स्मार्टफोन बनाता है।

यह फ़ोन बेहतर स्क्रॉलिंग अनुभव के लिए 144Hz रिफ्रेश रेट भी प्रदान करता है और एक अनोखी डायनामिक मूड लाइट के साथ आता है – एक कस्टमाइज़ करने योग्य LED लाइट जो रियर कैमरा मॉड्यूल में एकीकृत है। इसके अलावा, इसमें टेक्नो का अपना एला AI असिस्टेंट भी है, जिसे फ़ोन के कई कार्यों को सहजता से संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कीमत और उपलब्धता

टेक्नो पोवा स्लिम 5G के 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत सिर्फ़ ₹19,999 है। यह तीन स्टाइलिश रंगों – कूल ब्लैक, स्काई ब्लू और स्लिम व्हाइट में उपलब्ध होगा। इसकी पहली सेल 8 सितंबर से शुरू होगी और ग्राहक इसे फ्लिपकार्ट के साथ-साथ भारत भर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से भी खरीद सकते हैं।

स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: 6.78-इंच 1.5K 3D कर्व्ड AMOLED स्क्रीन

मोटाई: केवल 5.95mm, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ

रिफ्रेश रेट: स्मूथ विजुअल के लिए 144Hz

ब्राइटनेस: 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस

इस डिवाइस में मीडियाटेक 6400 चिपसेट, 8GB रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज है।

कैमरा सेटअप

रियर कैमरा: 50MP प्राइमरी सेंसर और 2MP सेकेंडरी सेंसर वाला डुअल सेटअप

फ्रंट कैमरा: 13MP सेल्फी शूटर

बैटरी और AI फ़ीचर

इतना पतला होने के बावजूद, Tecno Pova Slim 5G में 45W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5,160mAh की बैटरी है। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत Tecno का Ella AI असिस्टेंट है, जो कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है,

जिससे फ़ोन की स्मार्ट उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। अपने अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन, दमदार स्पेसिफिकेशन्स, AI असिस्टेंट और किफ़ायती कीमत के साथ, Tecno Pova Slim 5G भारतीय स्मार्टफ़ोन बाज़ार में धूम मचाने के लिए तैयार है।