Tecno Pova 8: चार्जर को कहिए बाय-बाय! 8000mAh बैटरी वाला ये धांसू फोन 11 जून को देगा दस्तक

Tecno Pova 8: Tecno ने भारत में अपने आने वाले स्मार्टफोन, Tecno Pova 8 की लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। इस बहुप्रतीक्षित हैंडसेट को अगले हफ्ते लॉन्च किया जाएगा, और इसके डिज़ाइन और खास फीचर्स की झलक पहले ही प्रोमोशनल टीज़र में दिखाई जा चुकी है। इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है, जो उन यूज़र्स के लिए है जिन्हें बार-बार चार्जर का इस्तेमाल किए बिना लंबे समय तक चलने वाली परफॉर्मेंस चाहिए।

Tecno Pova 8 भारत में लॉन्च की जानकारी

सोशल मीडिया पर Pova Mobile India की एक पोस्ट के अनुसार, Tecno Pova 8 भारत में 11 जून को दोपहर 12 बजे (IST) लॉन्च होगा। Flipkart पर दिखे प्रोमोशनल बैनर से पता चलता है कि लॉन्च के तुरंत बाद यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

टीज़र में फ़ोन के डिज़ाइन के कुछ हिस्से भी दिखाए गए हैं और 8,000mAh की बड़ी बैटरी की पुष्टि की गई है, जिससे यह डिवाइस बैटरी-केंद्रित स्मार्टफोन सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आया है।

स्मार्ट लाइटिंग फीचर्स के साथ नया डिज़ाइन

Green और Silver कलर ऑप्शन में टीज़ किए गए Tecno Pova 8 का कैमरा लेआउट इसके पिछले मॉडल, Pova 7 जैसा ही लग रहा है। हालांकि, नए मॉडल में री-डिज़ाइन किया गया रियर कैमरा मॉड्यूल है जिसमें मैट्रिक्स-स्टाइल डॉटेड लाइटिंग सिस्टम दिया गया है।

यह अनोखा लाइटिंग एलिमेंट Nothing स्मार्टफोन के ग्लिफ़-स्टाइल इंटरफ़ेस जैसा है, जिससे यूज़र्स डिस्प्ले ऑन किए बिना नोटिफ़िकेशन और विज़ुअल अलर्ट पा सकते हैं। उम्मीद है कि यह फ़ीचर डिवाइस में फ़ंक्शनैलिटी और एक अलग विज़ुअल पहचान दोनों जोड़ेगा।

संभावित स्पेसिफिकेशन्स

हाल ही में Geekbench पर Tecno का एक स्मार्टफोन देखा गया है, जिसके Pova 8 होने की संभावना है और इससे कई अहम हार्डवेयर डिटेल्स का पता चला है। लिस्टिंग से पता चलता है कि डिवाइस में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर और 6GB RAM हो सकती है। इसके Android 16 पर चलने की भी उम्मीद है।

इसके अलावा, यह स्मार्टफोन FCC सर्टिफ़िकेशन डेटाबेस में भी देखा गया है, जिससे 45W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग के सपोर्ट का संकेत मिलता है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में ब्लूटूथ, वाई-फाई, GPS, NFC और 3G, 4G और 5G नेटवर्क का सपोर्ट शामिल होने की उम्मीद है, हालांकि NFC की उपलब्धता इलाके के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

स्टोरेज वेरिएंट

हाल की लीक जानकारी के मुताबिक, Tecno Pova 8 कई मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है, जिनमें शामिल हैं:

6GB RAM + 128GB स्टोरेज

8GB RAM + 128GB स्टोरेज

8GB RAM + 256GB स्टोरेज

अपनी बड़ी बैटरी, फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट, मॉडर्न चिपसेट और शानदार डिज़ाइन के साथ, Tecno Pova 8 इस महीने अपनी कैटेगरी में सबसे रोमांचक स्मार्टफ़ोन लॉन्च में से एक बनने जा रहा है।