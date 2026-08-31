WhatsApp’s New Scam Alert Feature: WhatsApp का ‘स्कैम अलर्ट’ फीचर आया, स्कैमर से बचेंगे यूजर, ऐसे करें फोन में चालू

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Sudhanshu Chouhan
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WhatsApp का 'स्कैम अलर्ट' फीचर यूजर्स को मिलना शुरू हो गया है। इस फीचस से यूजर्स को अनजान कॉल से आने वाले मैसेज पर नजर रखने में मदद मिलेगी। यह फीचर यूजर्स को बताएगा कि आने वाला मैसेज कहीं स्कैमर्स का तो नहीं।

WhatsApp का ‘स्कैम अलर्ट’ फीचर यूजर्स को मिलना शुरू हो गया है। इस फीचस से यूजर्स को अनजान कॉल से आने वाले मैसेज पर नजर रखने में मदद मिलेगी। यह फीचर यूजर्स को बताएगा कि आने वाला मैसेज कहीं स्कैमर्स का तो नहीं। मेटा ने इस महीने की शुरुआत में WhatsApp के इस ‘स्कैम अलर्ट’ फीचर के बारे में जानकारी दी थी।

क्या है ‘स्कैम अलर्ट’ फीचर

‘स्कैम अलर्ट’ फीचर एक ऑप्शनल फीचर है और यह संभावित स्कैम मैसेज के बारे में यूजर को अलर्ट करने के लिए ऑन-डिवाइस मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करता है।

बीटा यूजर्स को मिल रहा फीचर्स

अनजान कॉन्टैक्ट्स से आने वाले संभावित स्कैम मैसेज का पता लगाने में यूजर्स की मदद करने के लिए बनाया गया यह फीचर अब टेस्टिंग के दौर में है। खबरों के मुताबिक, कुछ चुनिंदा Android बीटा यूजर्स को यह फीचर मिल रहा है, जिससे पता चलता है कि इसे जल्द ही सभी के लिए जारी किया जा सकता है।

इस तरह करता है काम

Meta ने इस महीने की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर ‘स्कैम अलर्ट’ की एक झलक दिखाई थी। कंपनी ने कन्फर्म किया था कि ‘स्कैम अलर्ट’ डिवाइस पर एक मशीन लर्निंग मॉडल डाउनलोड करता है। इसके बाद, यह मॉडल यह पता लगाने के लिए एनालिसिस करता है कि क्या अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज जाने-पहचाने स्कैम पैटर्न से मेल खाते हैं या नहीं।

मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp वर्शन 2.26.34.1 के साथ कुछ चुनिंदा Android बीटा टेस्टर्स के लिए ‘स्कैम अलर्ट’ फीचर जारी कर रहा है। यह फीचर संभावित स्कैम मैसेज के बारे में यूजर्स को अलर्ट करने के लिए ऑन-डिवाइस मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करता है। जब यह किसी मैसेज को संभावित स्कैम के तौर पर पहचानता है, तो चैट में एक वॉर्निंग दिखाता है। इससे यूजर के पास मैसेज भेजने वाले को ब्लॉक करने, रिपोर्ट करने या बातचीत जारी रखने का विकल्प होता है।

ऐसे कर सकते हैं चालू

इस रिपोर्ट में ऐसे स्क्रीनशॉट शामिल हैं जिनसे पता चलता है कि ‘स्कैम अलर्ट’ कैसे काम करता है और यूजर्स को संदिग्ध अकाउंट्स से बचाता है। इसे ‘सेटिंग्स > अकाउंट’ में जाकर मैन्युअल रूप से चालू किया जा सकता है। WhatsApp ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि यह एक ऑप्शनल फीचर है और यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ काम करता है। ‘स्कैम अलर्ट’ फीचर की Android बीटा टेस्टिंग से संकेत मिलता है कि इसे जल्द ही सभी यूज़र्स के लिए जारी किया जा सकता है।

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