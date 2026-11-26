WhatsApp Scheduled Messages Feature: व्हाट्सएप यूजर्स को लंबे समय से जिस फीचर का इंतजार था, वो अब लॉन्च हो गया है। अब यूजर्स को किसी को मैसेज भेजने के लिए तय समय पर ऑनलाइन रहने या फोन में रिमाइंडर लगाने की जरूरत नहीं होगी। WhatsApp ने Scheduled Messages फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इसकी मदद से यूजर्स अपना मैसेज पहले से लिखकर उसकी डिलीवरी के लिए तारीख और समय शेड्यूल कर सकेंगे।

इस नए फीचर की सबसे खास बात यह है कि यह केवल पर्सनल चैट तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रुप चैट में भी काम करेगा। यूजर्स टेक्स्ट मैसेज के अलावा फोटो और वीडियो भी शेड्यूल कर सकेंगे। WhatsApp के मुताबिक मैसेज को कम से कम 10 मिनट और अधिकतम 14 दिन पहले तक शेड्यूल किया जा सकता है। कंपनी ने 25 नवंबर 2026 को अपने आधिकारिक ब्लॉग के जरिए इस फीचर की घोषणा की। यह फीचर Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

WhatsApp Scheduled Messages फीचर क्या है?

अब तक WhatsApp पर मैसेज भेजने के लिए यूजर्स को खुद Send बटन दबाना पड़ता था। अगर किसी को रात 12 बजे जन्मदिन की शुभकामना देनी हो, सुबह किसी जरूरी मीटिंग की जानकारी भेजनी हो या विदेश में रहने वाले किसी दोस्त को उसके स्थानीय समय के अनुसार मैसेज करना हो, तो यूजर्स को उस समय का इंतजार करना पड़ता था। शेड्यूल्ड मैसेज फीचर इस परेशानी को दूर करेगा। अब आप अपनी सुविधानुसार पहले ही मैसेज तैयार कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि वह किस तारीख और कितने बजे सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचे।

WhatsApp ने इसे अपने सबसे ज्यादा मांग किए जाने वाले फीचर्स में से एक बताया है। कंपनी के अनुसार निर्धारित समय पर मैसेज अपने आप डिलीवर हो जाएगा। खास बात यह है कि मैसेज भेजने के समय आपका फोन बंद हो या उसकी बैटरी खत्म हो गई हो, तब भी शेड्यूल किया गया मैसेज पहुंच जाएगा।

WhatsApp पर मैसेज कैसे शेड्यूल करें? जानें तरीका

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में WhatsApp खोलें।

उस व्यक्ति की Individual Chat या Group Chat पर जाएं, जिसे मैसेज भेजना है।

चैट बॉक्स में अपना मैसेज टाइप करें। आप फोटो या वीडियो भी जोड़ सकते हैं।

अब Send बटन को सामान्य तरीके से टैप करने के बजाय कुछ देर तक दबाकर रखें।

इसके बाद मैसेज शेड्यूल करने का विकल्प दिखाई देगा।

अपनी पसंद के अनुसार तारीख और समय चुनें।

निर्धारित समय की पुष्टि करें और Schedule विकल्प पर टैप करें।

इसके बाद आपका मैसेज तय समय पर अपने आप भेज दिया जाएगा। ध्यान रखें कि यह विकल्प तभी दिखाई देगा, जब आपके WhatsApp अकाउंट पर फीचर उपलब्ध हो चुका होगा।