WhatsApp New Feature: विदेश यात्रा के दौरान इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए व्हाट्सएप ने बड़ा ऐलान किया है। जल्द व्हाट्सएप एक ऐसा फीचर लेकर आ रहा है, जिससे विदेश यात्रा पर महंगे इंटरनेशनल रोमिंग पैक या लोकल SIM कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सएप Travel eSIM Data Plan फीचर लेकर आ रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स सीधे ऐप के जरिए विदेश के लिए मोबाइल डाटा प्लान खरीद सकेंगे।

कंपनी ने 26 नवंबर को इसकी घोषणा की है। इस सुविधा का मकसद यात्रियों को विदेश पहुंचते ही इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। खास बात यह है कि इस eSIM के लिए यूजर्स को अपना मौजूदा WhatsApp नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा WhatsApp की सामान्य मैसेजिंग सेवा से अलग होगी और इसका इस्तेमाल केवल इंटरनेट डाटा के लिए किया जाएगा।

व्हाट्सएप Travel eSIM कैसे करेगा काम?

व्हाट्सएप Travel eSIM एक ऐसी सुविधा है, जिसके जरिए यूजर्स ऐप से ही अंतरराष्ट्रीय डाटा प्लान खरीद और अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकेंगे। इसके लिए यूजर को WhatsApp में उपलब्ध Travel eSIM विकल्प पर जाकर अपने डेस्टिनेशन कंट्री के लिए डाटा प्लान चुनना होगा। eSIM इंस्टॉल होने के बाद विदेश पहुंचकर फोन स्थानीय मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट हो सकेगा और खरीदे गए प्लान के तहत इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे एयरपोर्ट पर स्थानीय SIM खरीदने या इंटरनेट के लिए Wi-Fi तलाशने की परेशानी कम हो सकती है।

व्हाट्सएप Travel eSIM कब होगा लॉन्च?

व्हाट्सएप ने 26 नवंबर को इस फीचर की घोषणा करते हुए बताया कि इसे जल्द ही चुनिंदा देशों में शुरू किया जाएगा। कंपनी ने अभी सभी देशों के लिए लॉन्च की निश्चित तारीख जारी नहीं की है। भारत में यह सुविधा कब उपलब्ध होगी, इस बारे में भी फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसलिए इसे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध फीचर मानना जल्दबाजी होगी।

क्या सभी स्मार्टफोन में चलेगा यह फीचर?

इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए eSIM सपोर्ट वाला स्मार्टफोन जरूरी होगा। इसके अलावा फोन नेटवर्क अनलॉक होना चाहिए, ताकि वह विदेश के संबंधित मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट हो सके। Android और iPhone यूजर्स के लिए इसकी उपलब्धता की बात कही गई है, लेकिन सभी सपोर्टिव डिवाइस और सॉफ्टवेयर वर्जन की विस्तृत सूची अभी सामने नहीं आई है।

कितनी होगी व्हाट्सएप के नए फीचर की कीमत?

फिलहाल व्हाट्सएप ने डाटा प्लान की कीमत, वैधता और डाटा लिमिट की डिटेल जारी नहीं की है। अलग-अलग देशों के लिए डाटा पैक की कीमत अलग हो सकती है। फिक्स्ड डाटा और अनलिमिटेड डाटा जैसे विकल्पों की चर्चा हुई है, लेकिन अंतिम प्लान और उनकी कीमतों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

क्या पुराना WhatsApp नंबर बंद हो जाएगा?

नया फीचर इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपना मौजूदा WhatsApp नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी। यूजर अपने पुराने नंबर से WhatsApp पर चैट, वॉयस कॉल और वीडियो कॉल जारी रख सकेंगे। हालांकि सामान्य मोबाइल कॉल और SMS की सुविधा पुराने SIM ऑपरेटर और उसके रोमिंग प्लान पर निर्भर करेगी।