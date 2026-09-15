बच्चों के यौन शोषण के मामलों को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती के आगे Facebook को झुकना पड़ा है। Facebook की पैरेंट कंपनी Meta बच्चों के यौन शोषण के मामलों की जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देने के लिए सहमत हो गई है।

बच्चों के यौन शोषण के मामलों को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती के आगे Facebook को झुकना पड़ा है। Facebook की पैरेंट कंपनी Meta बच्चों के यौन शोषण के मामलों की जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देने के लिए सहमत हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि भारत में काम करने वाली किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा एक बुनियादी सिद्धांत है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वे नुकसानदायक कॉन्टेंट के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं।

सक्रिय कदम न उठाने पर कार्रवाई

सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में पहले कदम के तौर पर, Meta बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों की जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देगी, हालांकि अभी और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे कॉन्टेंट की पहचान करने और उसे हटाने के लिए अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ लगातार बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी प्लेटफॉर्म बच्चों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता

मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता है। प्रवक्ता ने कहा, ”हम सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इन अपराधों के दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए। इस नुकसान से निपटने के लिए अपनी कोशिशों को और मजबूत करने के मकसद से, मेटा अब बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट सीधे I4C द्वारा संचालित साइबर क्राइम पोर्टल पर करेगा।”

ऑनलाइन सुरक्षा बेहतर करने पर जोर

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बेहतर बनाने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है कि ऑनलाइन मध्यस्थ हानिकारक कॉन्टेंट खासकर बच्चों पर असर डालने वाले कंटेंट को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं।

मेटा के अधिकारियों को किया तलब

बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) वाले कथित विज्ञापनों की जांच के सिलसिले में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने 9 सितंबर को मेटा इंडिया के प्रतिनिधियों को तलब किया था।