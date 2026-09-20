नया iPhone खरीदने के बाद ऐसे करें असली-नकली की पहचान, इन 6 चीजों को जरूर करें चेक

नया iPhone खरीदने के बाद सिर्फ लुक या बॉक्स पर भरोसा न करें. Settings, iOS, Siri, IMEI, सीरियल नंबर, कैमरा और Parts History जांचकर फोन की असलियत परखें.

Apple के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की भारत में बिक्री शुरू हो गई है. महंगा स्मार्टफोन खरीदते समय सिर्फ उसके डिजाइन, Apple लोगो या पैकेजिंग देखकर भरोसा करना सही नहीं है. बाजार में ऐसे नकली फोन भी मिल सकते हैं, जो पहली नजर में बिल्कुल iPhone जैसे दिखाई देते हैं. इसलिए खरीदारी के बाद फोन की कुछ जरूरी चीजों की जांच जरूर करें.

Settings में देखें iPhone की पूरी जानकारी

सबसे पहले फोन की Settings \> General \> About में जाएं. यहां मॉडल का नाम, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, IMEI, iOS वर्जन और स्टोरेज जैसी जानकारी दिखाई देगी. फोन का इंटरफेस अगर iPhone जैसा नहीं है या किसी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के संकेत मिलते हैं, तो सावधान हो जाएं.

चेक करें फोन में iOS ही है या नहीं

असली iPhone Apple के iOS पर चलता है. Settings, App Store, Safari और FaceTime जैसे ऐप खोलकर देखें कि वे सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं. अगर फोन में Google Play Store या Android से जुड़े फीचर्स दिखाई दें, तो यह गंभीर संदेह का कारण हो सकता है.

Siri से करें आसान टेस्ट

Apple का वॉइस असिस्टेंट Siri भी फोन की जांच में मदद कर सकता है. Siri को एक्टिवेट करके सामान्य सवाल पूछें. अगर Siri की जगह कोई दूसरा असिस्टेंट खुलता है या फीचर सही तरीके से काम नहीं करता, तो फोन की प्रामाणिकता पर सवाल उठ सकता है.

Serial Number और IMEI जरूर मिलाएं

फोन के About सेक्शन में मौजूद सीरियल नंबर और IMEI को बॉक्स पर दिए नंबरों से मिलाएं. दोनों जगह जानकारी अलग होने पर सेलर से इसकी वजह जरूर पूछें. केवल बॉक्स पर छपे नंबर देखकर फोन को असली न मानें.

कैमरा सिर्फ खोलें नहीं, इस्तेमाल करके देखें

कैमरा ऐप खुल जाना पर्याप्त नहीं है. फोटो खींचें, वीडियो रिकॉर्ड करें और उपलब्ध अलग-अलग कैमरा मोड आजमाएं. मल्टी-कैमरा मॉडल में हर कैमरे को अलग-अलग टेस्ट करें और फोकस व फोटो-क्वालिटी पर भी ध्यान दें.

सेकेंड हैंड iPhone में Parts History देखें

पुराना iPhone खरीदते समय Parts और Service History की जानकारी भी जांचें. इससे बदले गए पार्ट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. कुल मिलाकर, iPhone खरीदते समय उसके लुक और बॉक्स के बजाय सॉफ्टवेयर, सेटिंग्स, IMEI, सीरियल नंबर और कैमरा की जांच करना जरूरी है.