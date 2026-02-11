Monalisa First Film: महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा की पहली फिल्म का टीजर जारी

10 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है फिल्म द डायरी आॅफ मणिपुर

Monalisa First Film, (आज समाज), मुंबई: महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा अभिनीत पहली फिल्म द डायरी आॅफ मणिपुर का टीजर मंगलवार को प्रयागराज में लांच किया गया। फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने फिल्म की पूरी टीम और कलाकारों के साथ एक निजी होटल में फिल्म का टीजर रिलीज किया।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि फिल्म की शुरूआत प्रयागराज की धरती से हुई थी, इसलिए इसका टीजर भी यहीं पर रिलीज किया गया है। सनोज मिश्रा ने कहा कि द डायरी आॅफ मणिपुर फिल्म 10 करोड़ के बजट में लगभग एक साल में बनकर तैयार हुई है। ये एक लव स्टोरी है और इसमें मुख्य भूमिका में मोनालिसा और प्रयागराज के एक्टर अभिषेक तिवारी हैं।

नेपाल और उत्तराखंड में हुई शूटिंग

सनोज मिश्रा ने ये भी कहा कि ये फिल्म उनके सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के निर्माण में तमाम परेशानियां भी आई, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म लगभग बनकर तैयार है और अप्रैल के पहले हफ्ते में रिलीज होने की पूरी संभावना है।

उन्होंने कहा कि ढाई घंटे की इस फिल्म में चार-पांच गाने भी हैं, जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये लव स्टोरी देश की राजधानी दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट मणिपुर को कनेक्ट करती है। ये फिल्म मणिपुर में शूट हुई है। 5 फीसदी फिल्म नेपाल और 80 फीसदी फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में पूरी हुई है।

मोनालिसा ने बताया काम करने का एक्सपीरियंस

महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने कहा है कि द डायरी आॅफ मणिपुर फिल्म में काम कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मोनालिसा ने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती थी और मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूं। लेकिन इस फिल्म के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी और इसके लिए मुझे फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने पूरा सहयोग दिया। इसके साथ-साथ मेरी फैमिली भी मेरे साथ खड़ी रही।

मोनालिसा ने अपने डायरेक्टर सनोज मिश्रा को लेकर कहा है कि उन्होंने एक आम लड़की को उन्होंने स्क्रीन तक पहुंचाया है। मोनालिसा ने कहा है कि वो अपने गांव में स्कूल खोलना चाहती हैं और अपनी छोटी बहन को कलेक्टर बनना चाहती हैं।

इस फिल्म में भी दिखेंगी मोनालिसा

इसके साथ ही मोनालिसा ने ये भी कहा है कि उनकी तेलुगु में भी एक फिल्म लाइफ बनकर तैयार है, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसके अलावा कुछ और फिल्मों पर भी काम चल रहा है। फिलहाल मोनालिसा ने दर्शकों से अपील की है कि वो उनकी अपकमिंग फिल्म द डायरी आॅफ मणिपुर देखने के लिए सिनेमाघर में जरूर जाएं।

एक्टर अभिषेक तिवारी ने की तारीफ

मोनालिसा के अपोजिट काम करने वाले प्रयागराज के एक्टर अभिषेक तिवारी ने भी फिल्म में मोनालिसा की एक्टिंग की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट करेगी। लोगों को इसे देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। वहीं फिल्म के एक्टर अमित राव के मुताबिक ये उनकी पहली फिल्म है।

इसके पहले वो थिएटर करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में लव स्टोरी के साथ मणिपुर में रिजर्वेशन और कन्वर्जन जैसे मुद्दों को भी डायरेक्टर ने बखूबी उठाने की कोशिश की है। इसलिए ये फिल्म लव, सस्पेंस और थ्रिल के साथ लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी।