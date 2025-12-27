Battle Of Galwan Teaser: बैटल आॅफ गलवान का टीजर रिलीज

17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म, मेजर बी. संतोष बाबू के किरदार में नजर आएगे सलमान

Battle Of Galwan Teaser, (आज समाज), मुंबई: सलमान खान के फैन को उनकी आगामी फिल्म बैटल आॅफ गलवान के टीजर का लंबे समय से इंतजार था। सलमान ने 27 दिसंबर को अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी बता दिया है कि उनकी ये मच अवेटेड फिल्म कब रिलीज होगी। इस फिल्म में सलमान मेजर बी। संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। टीजर में सलमान बिल्कुल एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। उनकी ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों मे रिलीज होगी।

गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है फिल्म

ये फिल्म साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है। मेजर बी. संतोष बाबू ने बहादुरी की मिसाल पेश की थी। वो अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। अब सलमान उनकी ही बहादुरी कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसकी झलक इस टीजर में दिख रही है। अपूर्वा लाखिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सलमान के अपोजिट चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं।

बिल्कुल नए लुक में नजर आ रहे हैं सलमान

टीजर में सलमान बिल्कुल नए लुक में नजर आ रहे हैं। अब तक वो शायद ही किसी फिल्म में ऐसे लुक में नजर आए हों। वीडियो की शुरूआत सलमान के ऐसे एक डायलॉग से होती है, जो किसी के भी अंदर देशभक्ति का जज्बा भरने के लिए काफी है।

वो कहते हैं, जवानों याद रहे जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना। उसके बाद वो कहते हैं, बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय।

फैंस फिल्म का बेसब्री से कर रहे इंतजार

इस टीजर में एक देशभक्ति गाना भी है, जिसके लिरिक्स कुछ इस तरह हैं। मेरा देश मेरी जान है, मेरा भारत देश महान है। टीजर के आखिर में भी सलमान का एक और डायलॉग है, जिसमें वो कहते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो एक दिन आना है।

सलमान के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 17 अप्रैल 2026 को इस फिल्म का इंतजार पूरा होगा। सलमान इस फिल्म में लीड रोल में तो हैं ही, साथ ही उन्होंने इस प्रोड्यूस भी किया है। ये फिल्म सलमान की प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी है।

