Asia Cup 2025 Live Score : टीम इंडिया का विजय अभियान जारी, फाइनल में पहुंची

दूसरे सुपर चार मैच में बांग्लादेश को 41 रन से हराकर किया फाइनल में प्रवेश

Asia Cup 2025 Live Score (आज समाज), खेल डेस्क : छह बार एशिया कप क्रिकेट चैंपियन बन चुका भारत एक बार फिर से पहुंच गया है। इस बार भी भारत की चैंपियन बनने की पूरी संभावना है। इस बार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम अभी तक अजेय है और सुपर चार के अपने दोनों मैच जीतकर सबसे पहले फाइनल में पहुंची है। अब श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से कोई एक टीम फाइनल में भारत से भिड़ेगी।

इस एशिया कप में टीम इंडिया शुरू से ही जबरदस्त फार्म में है। यही कारण है कि भारत ने पाकिस्तान को दो बार आसानी से मात दी। इसके बाद अपने दूसरे सुपर चार के मुकाबले में गत रात्रि भारतीय टीम ने 41 रन से बांग्लादेश पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए फाइनल में स्थान पक्का कर लिया है।

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में बुधवार को खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा की अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में छह विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.3 ओवर में सिर्फ 127 रन ही बना पाई और आॅलआउट हो गई। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए जबकि कुलदीप यादव ने तीन विकेट लिए जबकि जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने दो-दो विकेट झटके। इसके अलावा अक्षर पटेल और तिलक वर्मा ने एक-एक सफलता हासिल की।

अभिषेक और हार्दिक ने खेली अच्छी पारी

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में 75 रन की पारी खेलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर क्लास ली। हालांकि, वह अपनी इस पारी को शतक में तब्दील नहीं कर सके। उन्हें शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े रिशाद हुसैन ने रनआउट कर दिया। वहीं दूसरे छोर पर भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ खराब शॉट खेले जिसमें शुभमन गिल, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव शामिल रहे। सूर्यकुमार को बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान और विकेटकीपर जाकिर अली ने लेग साइड में शानदार कैच आउट किया। टीम प्रबंधन संजू सैमसन को बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष सात में फिट नहीं कर सका।

भारतीय टीम ने की आक्रामक शुरुआत

भारतीय टीम ने जहां पहले 10 ओवरों में 96 रन बनाए तो वहीं अगले 10 ओवर में 72 रन ही बना सके जिसमें अक्षर पटेल (15 गेंद में 10 रन) को सैमसन से ऊपर भेजा गया। बांग्लादेश के लिए तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब (चार ओवर में 29 रन देकर एक विकेट) और मुस्तफिजुर रहमान (चार ओवर में 33 रन देकर एक विकेट) ने हमेशा की तरह अपनी गति परिवर्तन वाली गेंदों का अच्छा इस्तेमाल किया। लेकिन लेग स्पिनर रिशाद हुसैन (तीन ओवर में 27 रन देकर दो विकेट) को गिल और शिवम दुबे का विकेट लेने का श्रेय दिया जाना चाहिए। इसमें से दुबे आमतौर पर कलाई के स्पिनरों के अच्छे खिलाड़ी हैं। रिशाद ने पावरप्ले में खराब प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश को मैच में वापसी कराई।