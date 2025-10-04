Ind vs WI 1st Live Score : अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया की आसान जीत

वेस्टइंडीज की टीम को मैच के तीसरे दिन ही एक पारी और 140 रन से हराया, दो टेस्ट की सीरीज में 1-0 से आगे

Ind vs WI 1st Live Score (आज समाज), खेल डेस्क : वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने अहमदाबाद टेस्ट मैच में आसान जीत दर्ज की है। टेस्ट मैच के तीसरे दिन के दूसरे सेशन में ही भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की टीम को 146 रन पर समेटकर यह टेस्ट मैच एक पारी और 140 रन से जीत लिया। ज्ञात रहे कि वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में भी मात्र 162 रन पर आॅलआउट हो गई थी।

भारत ने 448 रन पर घोषित की अपनी पारी

भारत ने दिन के खेल की शुरूआत से पहले अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 448 रन पर घोषित की थी और 286 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। भारत के लिए अनुभवी आॅलराउंडर रवींद्र जडेजा ने इस मैच में बल्ले के बाद गेंद से भी दम दिखाया। जडेजा ने पहली पारी में नाबाद शतक लगाया था और दूसरी पारी में उन्होंने चार विकेट लिए। जडेजा का साथ सिराज ने निभाया और वह तीन विकेट अपने नाम करने में सफल हुए। वहीं, कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने दो और वाशिंगटन सुंदर को एक विकेट मिला।

पूरे टेस्ट मैच में चार सत्र भी नहीं खेल पाई वेस्टइंडीज की टीम

पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि यह निर्णय उनके लिए कोई ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ और उनकी टीम पूरे टेस्ट मैच में कुल मिलाकर चार सत्र भी बैटिंग नहीं कर पाई। पहली पारी में भी वेस्टइंडीज की टीम 44.1 ओवर में 162 रन बनाकर आॅलआउट हो गई थी जबकि दूसरी पारी में कुल 45.1 ओवर में 146 रन ही बना पाई। वेस्टइंडीज के लिए दूसरी पारी में एलिका अथानाजे ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए, जबकि जस्टिन ग्रीव्स ने 25, जेडन सील्स ने 22, जोहान लेन ने 14, जॉन कैंबेल ने 14, तेगनारायण चंद्रपॉल ने 8, ब्रेंडन किंग ने 5, रोस्टन चेज ने 1 और शाई होप ने 1 रन बनाए। वहीं, खैरी पियरे 13 रन बनाकर नाबाद लौटे।

हर क्षेत्र में कमजोर साबित हुई वेस्टइंडीज की टीम

पहले टेस्ट मैच में कुल मिलाकर वेस्टइंडीज का प्रदर्शन एवरेज भी नहीं रहा। उसके बल्लेबाज स्पाट और बल्लेबाजी के अनुकूल विकेट पर संघर्ष करते नजर आए। पूरे टेस्ट मैच में मेहमान टीम का कोई भी बल्लेबाज 50 रन नहीं बना सका। वहीं गेंदबाजी में भी टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और भारत के पांच विकेट लेने के एवज में उसके गेंदबाजों ने 448 रन खर्च किए। वेस्टइंडीज की कमजोर गेंदबाजी का फायदा उठाते हुए भारत के तीन बल्लेबाजों ने शतक व एक ने अर्द्धशतकीय पारी खेली।