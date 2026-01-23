Ind vs NZ 2nd T20 : लीड को 2-0 करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच आज रायपुर में खेला जाएगा, पांच मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया

Ind vs NZ 2nd T20 (आज समाज), खेल डेस्क : विश्व विजेता टीम इंडिया आज न्यूीलैंड के खिलाफ शाम को जब रायपुर में दूसरे टी20 मैच के लिए उतरेगी तो उसकी कोशिश जीत का फासला 2-0 करने की होगी। ज्ञात रहे कि पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया अभी 1-0 से आगे है।

पहले मैच में भारत ने नागपुर में खेले गए पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 48 रन से शानदार जीत हासिल की थी। इस मैच में भारत ने ताबड़तोड बल्लेबाजी की थी लेकिन टीम की चिंता सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे संजू सैमसन और ईशान किशन की विफलता ने बढ़ा दी है।

आज भी अभिषेक शर्मा से अच्छी पारी की उम्मीद

पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा की पारी की बदौलत ही भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई थी। आज के मैच में भी फैंस की नजर अभिषेक शर्मा पर खास रूप से होगी और चाहेंगे की शर्मा एक और अदभुत पारी खेले वहीं कप्तान सूर्य कुमार ने भी पहले मैच में फार्म में कुछ वापसी की थी। आज भी उनसे अच्छी पारी की उम्मीद दर्शकों को जरूर होगी। निचले क्रम में रिंकू सिंह की टीम में वापसी और आते ही शानदार प्रदर्शन करना भारत के लिए एक और बड़ा सकारात्मक पहलू है।

ईशान को मिलेगा मौका या बैठेंगे बाहर

ईशान की लंबे समय बाद भारतीय टी20 टीम में वापसी हुई है, लेकिन पहले टी20 में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और आठ रन बनाकर आउट हुए थे। भारत के पास श्रेयस अय्यर का विकल्प भी मौजूद है जिन्हें तिलक वर्मा की जगह पहले तीन टी20 के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। ईशान विश्व कप टीम में भी शामिल हैं, ऐसे में टीम प्रबंधन उन्हें मौका देना चाहेगा। ईशान के लिए भी जरूरी है कि वह बिना समय गंवाए घरेलू क्रिकेट में जिस तरह खेले, उसी तरह का प्रदर्शन करें।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।

न्यूजीलैंड: टिम रॉबिंसन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चापमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमिसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।