Ind vs NZ 3rd T20 : आज गुवाहाटी में निर्णायक लीड लेने उतरेगी टीम इंडिया

By
Harpreet Singh
-
0
101
Ind vs NZ 3rd T20 : आज गुवाहाटी में निर्णायक लीड लेने उतरेगी टीम इंडिया
Ind vs NZ 3rd T20 : आज गुवाहाटी में निर्णायक लीड लेने उतरेगी टीम इंडिया

पांच मैच की सीरीज में 2-0 से आगे है मेजबान टीम

Ind vs NZ 3rd T20 (आज समाज), खेल डेस्क : न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्तमान में खेली जा रही पांच मैच की टी20 सीरीज में टीम इंडिया पहले दो मैच जीतकर बढ़त हासिल कर चुकी है। आज जब सीरीज के तीसरे मैच के लिए टीम इंडिया गुवाहाटी में उतरेगी तो उसकी नजर मैच जीतकर सीरीज में निर्णायक बढ़त हासिल करने पर होगी। ज्ञात रहे कि सीरीज के पहले दो मैचों में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम ने दोनों मैच आसानी से जीत लिए।

विश्व कप की तैयारी के लिए खेली जा रही सीरीज

टी20 विश्व कप के शुरू होने में अब केवल दो सप्ताह का समय बचा है और इससे पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी बचे तीन मैच खेलने हैं। ऐसे में भारत की टीम संयोजन काफी हद तक तय लग रहा है। भारत बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। केवल कुछ स्थान को लेकर ही टीम चिंतित होगी जिनमें से एक स्थान फिलहाल सैमसन के पास है। भारत के लिए संजू सैमसन का फॉर्म में नहीं होना चिंता की बात है।

खोया विश्वास हासिल करना चाहेंगे मेहमान

ज्ञात रहे कि भारत दौरे पर आई न्यूजीलैंड की टीम ने वनडे सीरीज में टीम इंडिया को आसानी से मात दी थी। जबकि टी20 के पहले दोनों मैच वह आसानी से हार गई। आज जब मिचेल सैंटनर की अगुआई में टीम मैदान पर उतरेगी तो उसका लक्ष्य अपनी खोई हुई लय हासिल करना होगा। इसके लिए टीम कुछ रणनीतिक बदलावों पर विचार कर सकती है। वह शानदार फॉर्म में चल रहे डेरिल मिचेल को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेज सकती है। न्यूजीलैंड की आमतौर पर मजबूत मानी जाने वाली फील्डिंग इस बार बेहद निराशाजनक रही। सैंटनर और ईश सोढ़ी सहित उसके खिलाड़ियों ने कई कैच छोड़े। न्यूजीलैंड को इस विभाग में तुरंत सुधार करने की जरूरत है। यह देखना बाकी है कि न्यूजीलैंड दो मैचों में हार के बाद कैसे वापसी करता है।

इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह/ हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती।
न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चापमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जकारी फोल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।