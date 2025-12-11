Ind vs SA 2nd T-20 : दक्षिण अफ्रीका पर 2-0 से बढ़त लेने उतरेगी टीम इंडिया

पांच टी-20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज मुल्लांपुर, चंडीगढ़ में होगा

Ind vs SA 2nd T-20 (आज समाज), खेल डेस्क : आज शाम को जब भारत की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में खेलने उतरेगी तो उसका लक्ष्य पांच मैच की सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल करना होगा। आज का मैच सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में महाराज यजुवेंद्र सिंह अंतरराष्टÑीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच का सीधा प्रसारण शाम सात बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम आज पहले मैच की विजेता टीम के साथ ही उतरना चाहेगी ताकि विनिंग कोम्बिनेशन को जारी रखा जा सके।

ज्ञात रहे कि पहला टी-20 मैच जोकि कटक में खेला गयाा था में भारतीय टीम ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को उसके न्यूनतम स्कोर पर आॅलआउट किया था। हालांकि उस मैच में भारतीय बल्लेबाजी क्रम का असफल रहना चिंता का विषय हो सकता है विशेषकर कप्तान सूर्य कुमार यादव व उपकप्तान शुभमन गिल का सस्ते में आउट होना सभी को परेशान कर गया था।

मात्र 12.3 ओवर ही खेल सकी थी अफ्रीकी टीम

पहले टी-20 मैच में जीत के लिए मिले 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर अर्शदीप ने मेहमान टीम को पहला झटका दिया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका दबाव से उभर नहीं पाई और लगातार विकेट खाती चली गई। जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 12.3 ओवर में 74 रन पर ढेर हो गई। भारत ने इस तरह बड़ी जीत दर्ज करते हुए पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी।

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका टी20 में अपने न्यूनतम स्कोर पर ढेर हो गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम का यह सबसे छोटे प्रारूप में न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले उसका न्यूनतम स्कोर 87 रन था जो 2022 में उसने भारत के खिलाफ ही बनाया था। दक्षिण अफ्रीका को छठी बार टी20 में 100+ रनों से हार का सामना करना पड़ा है जिसमें से तीन बार उसे भारत के खिलाफ 100+ रनों से हार मिली है। भारत की यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रनों के लिहाज से तीसरी बड़ी जीत है। भारत ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका को 2024 में 135 रनों से और 2023 में 106 रनों से हराया है।

दूसरे टी-20 मैच की संभावित टीम

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह।

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवान फेरेरा, मार्को यानसेन, केशव महाराज, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, एनरिच नॉर्त्जे।