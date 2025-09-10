Asia Cup 2025 Live : टीम इंडिया आज करेगी अभियान की शुरुआत

Harpreet Singh
Asia Cup 2025 Live : टीम इंडिया आज करेगी अभियान की शुरुआत
पहला मैच मेजबान सयुंक्त अरब अमीरात के साथ होगा, रात आठ बजे शुरू होगा मैच

Asia Cup 2025 Live (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप 2025 में टीम इंडिया आज से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम इंडिया लंबे समय बाद अपने स्टार बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में उतरेगी। टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथ में है और शुभमन गिल बतौर उपकप्तान टीम में खेलेंगे। इस मैच को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीम मैनेजमेंट अंतिम एकादश में किन खिलाड़ियों को मौका देगा और किन्हें बाहर बैठना पड़ेगा। हालांकि, टीम प्रबंधन का मुख्य ध्यान आॅलराउंडरों के सहारे संतुलन साधने पर होगा। भारतीय टीम खिताब की प्रबल दावेदार है। मैच भारतीय समयानुसार बुधवार रात आठ बजे शुरू होगा।

आॅलराउंडरों के जरिए संतुलन साधने पर जोर

भारतीय टीम अभी तक इस बात पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है कि यूएई के खिलाफ शुरुआती मुकाबले में वह तीसरे स्पिनर को टीम में शामिल करेगी या फिर किसी विशेषज्ञ तेज गेंदबाज को उतारेगी। मुख्य कोच गौतम गंभीर के पद संभालने के बाद से ही भारत ने लगभग हर फॉर्मेट में आॅलराउंडरों को अहमियत दी है। इस रणनीति का उद्देश्य बल्लेबाजी को गहराई देना है ताकि टीम के पास आठवें नंबर तक भरोसेमंद बल्लेबाज मौजूद हों।

14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान होंगे आमने-सामने

एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण यह न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने अगर सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई तो दोनों टीमें फिर एक बार 21 सितंबर को आमने-सामने होंगी। टूनार्मेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने सुपर-4 स्टेज में टॉप किया तो दोनों के बीच टूना में तीसरा मुकाबला भी हो सकता है।