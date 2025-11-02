Women World Cup Final 2025 : पहली बार विश्व कप ट्रॉफी उठाने को तैयार टीम इंडिया

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर जबरदस्त जीत से टीम इंडिया की हौसले बुलंद

Women World Cup Final 2025 (आज समाज), खेल डेस्क : आज रात को महिला क्रिकेट टीम अपने सपनों को पूरा करते हुए पहली बार विश्व कप की ट्रॉफी उठाना चाहेगी। विश्व कप 2025 के शुरुआती अभियान में थोड़ा लड़खड़ाने के बाद टीम इंडिया ने जबरदस्त तरीके से वापसी की है। पहले उसने लीग दौर में एक अति महत्वपूर्ण मैच में न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हराते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश किया और फिर सेमीफाइनल में जिस तरह से आसानी से आॅस्ट्रेलिया के 338 रन के लक्ष्य को हासिल किया उससे टीम इंडिया के हौसले सातवें आसमान पर होंगे। टीम के सभी प्रमुख बैटर पिछले कुछ मैच से फार्म में चल रहे हैं यही टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है।

तीसरी बार फाइनल में पहुंची टीम इंडिया

भारतीय टीम तीसरी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची है और उसे अपने पहले खिताब का इंतजार है। 2005 में बेटियों के चैंपियन बनने का सपना ऑस्ट्रेलिया ने और 2017 में इंग्लैंड ने तोड़ा। यह महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में ऐसा पहला फाइनल होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें नहीं होंगी। यह भी तय है कि इस बार महिला क्रिकेट में नया विश्व चैंपियन मिलने जा रहा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने भी पहली बार फाइनल में प्रवेश किया है।

सेमीफाइनल में सात बार की विजेता और विश्वकप के 15 मैचों से अजेय रहती आ रही आॅस्ट्रेलिया को पटखनी देने के बाद भारतीय टीम फाइनल में बुलंद हौसलों के साथ उतरेगी। भारतीय टीम ने जेमिमा रोड्रिग्स की नाबाद 127 और हरमन की 89 रन की पारियों से 339 रन का लक्ष्य हासिल किया, जो महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य साधने का रिकॉर्ड है। भारत ने लीग दौर में लगातार तीन मैच हारने के बाद ऐतिहासिक वापसी करते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है।

हम जीत के बाद का अहसास महसूस करना चाहते हैं : हरमनप्रीत

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ‘हमें यह पहले एहसास हो चुका है कि हारने पर कैसा दर्द होता है, पर जीतने पर कैसा महसूस होता है, हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं आशा करती हूं कि रविवार हमारे लिए विशेष दिन होगा। हमने बहुत मेहनत की है। अब बस इतना ही है कि फाइनल में टीम के लिए सब कुछ पूरा कर लिया जाए।’

मैच में खलल डाल सकती है बारिश

फाइनल मैच आज शाम तीन बजे से शुरू होगा। वहीं मौसम विभाग ने दोपहर एक बजे से शाम सात बजे के बीच हल्की बौछार की संभावना जताई है। यदि फाइनल रविवार को पूरा नहीं हो सका तो इसे सोमवार को जहां से मैच रुकेगा, वहीं से शुरू कराया जाएगा। मैच के परिणाम के लिए दोनों टीमों को 20-20 ओवर खेलना जरूरी है।