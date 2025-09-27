Asia Cup 2025 Final : एशिया कप फाइनल के लिए टीम इंडिया तैयार

Asia Cup 2025 Final : एशिया कप फाइनल के लिए टीम इंडिया तैयार

कल खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल, भारत टूर्नामेंट में एक और जीत तो पाकिस्तान हार का बदला लेने के लिए उतरेगा

Asia Cup 2025 Final  (आज समाज) खेल डेस्क : भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अभी तक जहां अजेय रही है वहीं पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन कोई ज्यादा नहीं रहा है। पाकिस्तान की टीम विपक्षी टीमों द्वारा की गई गलितयों के चलते फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है जबकि भारत ने इस टूर्नामेंट में सभी सातों मुकाबले अच्छे मार्जिन से जीते हैं। यहां तक की कल रात श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में मिली जीत भी शानदार रही। अब देखना होगा की कल फाइनल में भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को पटकनी देता है या फिर पाकिस्तान पलटवार करते हुए एशिया कप पर कब्जा जमाता है।

एशिया कप में भारत तो ओवरआल पाकिस्तान का पलड़ा भारी

पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बना ली। दोनों टीमें अब 28 सितंबर को दुबई में पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने होंगी। ग्रुप और सुपर-4 राउंड में दोनों बार टीम इंडिया ने बाजी मारी थी।

भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में 13वीं बार किसी टूनार्मेंट या ट्राई सीरीज का फाइनल होगा। इससे पहले हुए 12 मुकाबलों में 8 बार पाकिस्तान और महज 4 बार भारत को जीत मिली। 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में दोनों टीमें आखिरी बार खिताब के लिए भिड़ी थीं, तब भी पाकिस्तान ने ही बाजी मारी थी।

टी-20 फॉर्मेट में दूसरी बार फाइनल खेलेंगे दोनों देश

टी-20 फॉर्मेट में दूसरी बार फाइनल में भिड़ेंगे मौजूदा एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। इस फॉर्मेट में दोनों टीमें दूसरी बार ही एक-दूसरे के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेलेंगी। इकलौती बार दोनों टीमें 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में भिड़ीं थीं। तब एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 5 रन से खिताबी मुकाबला जीतकर पहले वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी।

पावरप्ले में भारत का शानदार प्रदर्शन

भारत ने एशिया कप 2025 के प्रत्येक मैच में पावरप्ले के दौरान 60 रनों का आंकड़ा पार है। भारत ने यूएई के खिलाफ 4.3 ओवर में एक विकेट पर 60 रन, पाकिस्तान के खिलाफ पावरप्ले में दो विकेट पर 61 रन, ओमान के खिलाफ एक विकेट पर 60 रन और पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बिना किसी नुकसान के 69 रन बनाए थे। भारत ने इस टूनार्मेंट में पावरप्ले में प्रत्येक ओवर में 11.29 रन रेट से रन बनाए हैं। इस मामले में वह सभी से आगे है। दूसरे स्थान पर श्रीलंका है जिसने इस दौरान 8.30 के रन रेट से रन बनाए हैं, जबकि बांग्लादेश ने 8.29 के रन रेट रन से रन बनाए हैं।

