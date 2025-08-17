Asia Cup 2025 : 19 को हो सकती है एशिया कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा

क्या अंतिम 11 से बाहर रहेंगे शुभमन गिल या फिर किसी युवा को रखा जाएगा बाहर, टीम प्रबंधन के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती

Asia Cup 2025 (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप 2025 के लिए संभावित भारतीय दल की 19 अगस्त को घोषणा होने की संभावा है। ज्ञात रहे कि इस बार एशिया कप साउदी अरब में 9 सितंबर से शुरू होगा। इस बार यह 50-50 ओवर का न होकर टी-20 फॉरमेट में खेला जाएगा। इस बार टीम चुनने के लिए कोच और टीम प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी समस्या शुभमन गिल को लेकर है। एक तरफ जहां शुभमन गिल जबरदस्त फार्म में हैं और क्रिकेट के सभी फार्मेट में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं टी-20 में उनके लिए जगह बनाना आसान नहीं है।

इसलिए मुश्किल हुई गिल की राह

बेहतरीन फार्म में होने के बावजूद शुभमन गिल के लिए टीम में जगह इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि पिछले एक साल से अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दी है। इसके बाद नंबर तीन पर संजू सैमसन बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद के सभी स्थान फिक्स हैं। अब देखना यह होगा की टीम प्रबंधन शुभमन गिल को टीम से बाहर रखते हैं या फिर उन्हें मौका देने के लिए किस खिलाड़ी को टीम से बाहर किया जाएगा।

पूर्व क्रिकेटरों ने अपनी राय की साझा

पूर्व सलामी बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा, ‘मेरा मानना है कि एशिया कप के लिए शुभमन गिल की तुलना में यशस्वी जायसवाल ज्यादा उपयुक्त हैं और उन्हें मौका दिए जाने की संभावना ज्यादा है।’ अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश ने कहा कि टीम के साथ तीसरा ओपनर रखना जरूरी है। हमें सोचना होगा कि अगर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन अपनी फॉर्म खो देंगे, तो कौन ओपनिंग करेगा। विश्व कप के लिए भी हमें तीसरे ओपनर को तैयार रखना होगा। उन्होंने कहा, ‘अगर चयनकर्ता शुभमन गिल और जायसवाल को लेकर संशय की स्थिति में हैं, तो मुझे लगता है कि आंकड़ों के मुताबिक जायसवाल आगे हैं।

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर पर रहेगी नजर

अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति 19 अगस्त को एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरकर कई कड़े फैसले ले सकते हैं। गिल के इंग्लैंड दौरे पर प्रदर्शन को देखते हुए नजरअंदाज करना और जायसवाल, जो टी20 में खुद को साबित कर चुके हैं, उन्हें बाहर रखना भी मुश्किल है। अगरकर के लिए कुछ भी आसान नहीं होने वाला है।

