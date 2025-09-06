Asia Cup 2025 Update : एशिया कप के लिए टीम इंडिया रवाना

9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा एशिया कप, भारत का पहला मुकाबला 10 को

Asia Cup 2025 Update (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप 2025 में भाग लेने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ जहां शुभमन गिल की करीब 14 माह बाद टीम में बतौर उपकप्तान वापसी हुई है। वहीं सितारों से सजी भारतीय टीम एशिया कप की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। वहीं भारतीय टीम क्रिकेट एशिया कप 2025 के लिए दुबई रवाना हो गई।

टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और हार्दिक पंड्या गुरुवार को मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। ज्ञात रहे कि टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा। भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई को एक ही ग्रुप में रखा गया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग ग्रुप-बी में हैं। ग्रुप में सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ 1-1 मैच खेलेंगी।

भारत 10 सितंबर को यूएई, 14 को पाकिस्तान और 19 को ओमान से भिड़ेगा। एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण यह न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने अगर सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई तो दोनों टीमें फिर एक बार 21 सितंबर को आमने-सामने होंगी। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने सुपर-4 स्टेज में टॉप किया तो दोनों के बीच टूर्नामेंट में तीसरा मुकाबला भी हो सकता है।

भारतीय टीम को जल्द नया स्पॉन्सर मिलेगा

ड्रीम इलेवन पर प्रतिबंद के बाद बीसीसीआई ने उसे भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर के रूप में हटा दिया था। इसके बाद अब वर्तमान में भारतीय टीम का कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। एशिया कप भारतीय क्रिकेट टीम बिना किसी स्पॉन्सर के खेल रही है। लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने नए स्पॉन्सर के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय टीम को एशिया कप के बाद नया स्पॉन्सर मिल जाएगा। इसके लिए बीसीसीआई ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। इससे उम्मीद है कि जल्द ही भारतीय टीम की जर्सी पर एक नया नाम दिखाई देगा।

बीसीसीआई ने नियमों में किया बदलाव

नया स्पॉन्सर तलाशने से पहले बीसीसीआई ने नियमों में अहम बदलाव किए हैं। ज्ञात रहे कि बोर्ड ने 2 सितंबर को जर्सी स्पॉन्सरशिप के लिए टेंडर जारी किए थे। इसके अनुसार, अल्कोहल, तंबाकू, सट्टेबाजी, रियल मनी गेमिंग (फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग को छोड़कर), क्रिप्टोकरेंसी और पोर्नोग्राफी या जो कंपनी सार्वजानिक नैतिकता को ठेस पहुंचने का काम करे उस तरह के ब्रांड को इस बोली (बिड) में शामिल नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने अपने आॅफिशियल ट्विटर पर ट्वीट कर यह जानकारी दी है।