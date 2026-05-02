India Women’s T20 World Cup Team: विमेंस टी-20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

हरमनप्रीत कप्तान, स्मृति मंधाना वाइस कैप्टन

India Women’s T20 World Cup Team, (आज समाज), नई दिल्ली: बीसीसीआई ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है। पिछले साल वनडे वर्ल्डकप जिताने वालीं कप्तान हरमनप्रीत कौर को ही टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि स्मृति मंधाना को ही वाइस कैप्टन बनाया गया है। शनिवार को जारी इस टीम में पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली 11 खिलाड़ियों को जगह मिली है। पंजाब की नंदनी शर्मा को पहली बार वर्ल्ड कप में चुना गया है। टी-20 वर्ल्ड कप की शुरूआत 12 जून से इंग्लैंड में होगी। भारत अपने अभियान की शुरूआत पाकिस्तान के खिलाफ 14 जून को बर्मिंघम में करेगा।

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रेयांका पाटिल और राधा यादव।