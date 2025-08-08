Chandigarh News Update : छात्रों के बौद्धिक विकास में शिक्षक की अहम भूमिका : बैंस

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 814 मास्टर काडर अध्यापकों को लेक्चरर के तौर पर तरक्की

Chandigarh News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग एक ऐसा शैक्षिक माहौल सृजन करने के लिए वचनबद्ध है जो विद्यार्थियों की सफलता और शिक्षकों के पेशेवर विकास दोनों के लिए अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का यह प्रयास है कि बच्चों के बौद्धिक विकास में शिक्षक अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाएं। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग ने 814 मास्टर काडर अध्यापकों को लैक्चरर के तौर पर तरक्की दी है। इन अध्यापकों को तरक्की पूरे समर्पण के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में डाले योगदान और सालों के तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए दी गई है।

किस विषय के कितने अध्यापक हुए प्रमोट

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह तरक्कियां विभिन्न विषयों से संबंधित अध्यापकों को दी गई हैं, जिनमें पंजाबी के 360, राजनीति शास्त्र के 271, अंग्रेजी के 135, कॉमर्स के 40, संस्कृत के दो, फाईन आर्टस का एक, होम साईंस के तीन और समाज शास्त्र के दो लेक्चरर शामिल हैं।

शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों को दी बधाई

तरक्की प्राप्त करने वाले सभी अध्यापकों को बधाई देते हुये स. हरजोत सिंह बैंस ने विश्वास प्रकट किया कि वह अपने पढ़ाने के तजुर्बे और जुनून से नौजवानों, जिन्होंने आगे चल कर देश का नेतृत्व करना है, को इसी तरह प्रेरित और शिक्षित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन अध्यापकों के कॅरियर में यह विस्तार उनको अपने लंबे तजुर्बे और दृढ़ वचनबद्धता से विद्यार्थियों के बौद्धिक और निजी विकास को यकीनी बनाने के लिए और बेहतर ढंग से सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित करेगा।

इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों को नई एवं आधुनिक शिक्षा पद्धतियों से जानकार करने के लिए विदेशों का दौरा करवा रही है और इसके तहत प्रदेश के सैकड़ों शिक्षक विदेशों का दौरा करके वहां की शिक्षा पद्धतियों की समीक्षा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी प्रदेश सरकार के इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे।

