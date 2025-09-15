TB Free India Campaign : प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत चिकित्सकों ने लिए टीबी मरीज गोद

टीबी मरीजों को गोद लेते हुए नागरिक अस्पताल के चिकित्सक।
  • 36 टीबी मरीजों को गोद लेकर पोषण कीट प्रदान की

TB Free India Campaign (आज समाज) जींद। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र योजना के तहत जिला क्षय रोग अधिकारी डा. जेके मान व पीएमओ इंचार्ज सिविल अस्पताल डा. रघुवीर पूनिया की उपस्थिति में सोमवार को जींद के डॉक्टर्स व स्टाफ  द्वारा टीबी के इलाज पर चल रहे 36 टीबी मरीजों को गोद लेकर पोषण कीट प्रदान की। ऐसा करके चिकित्सकों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूर्ण की गई।

टीबी के मरीज को उचित आहार व पोषण की आवश्यकता

जिला क्षय रोग अधिकारी डा. जेके मान ने वहां उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए कहा कि टीबी का इलाज सरकार द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इसके साथ-साथ टीबी के मरीज को उचित आहार व पोषण की आवश्यकता होती है। टीबी के ज्यादातर मरीज गरीब तबके से आते हैं। इसीलिए उनको विभिन्न एनजीओ, संस्थाओं, व्यक्तियों, अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गोद दिलवा कर उन्हें इलाज के साथ-साथ पोषणयुक्त आहार  दिलवाने के लिए प्रयास किए जा रहे  हैं ताकि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सके।

इसी कड़ी में सोमवार यह प्रोग्राम किया गया तथा सभी से अपील की गई कि एनजीओ, राजनीतिक पार्टियां, विभाग, संस्था, अधिकारी व कर्मचारी तथा आमजन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आकर टीबी के मरीजों को गोद लें तथा अपना सामाजिक कर्तव्य पूर्ण करें। इस अवसर पर डा. अरविंद, डा. सुरेंद्र, डीपीपीएम कोमल देशवाल, डीपीसी संदीप गोयत, टेक्निकल ऑफिसर ओमपाल ढांडा, सुरेंद, सुनील, रामबाग, प्रतिभा, नरेश रानी, संदीप कटारिया आदि उपस्थित रहे।

